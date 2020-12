El gobierno de Narón sale al paso de las críticas del PP y defiende el carácter social de los Presupuestos

El concejal de Hacienda de Narón, Román Romero (TeGa), acusó al grupo municipal del Partido Popular de “mentir descaradamente” en las declaraciones realizadas desde este partido sobre el proyecto de Presupuestos municipales para el próximo año 2021.

Según Romero del borrador del documento contable del próximo año “ya se dio cuenta en el pleno del mes de julio, con la aprobación de las líneas fundamentales de los presupuestos, en donde el borrador del documento se entregó a los grupos de la oposición el pasado 19 de noviembre, a las 10.17 horas”.

El edil de Terra Galega también incide en que una junta de portavoces la alcaldesa, Marián Ferreiro, “anunció que iban a realizar una serie de cambios en ese documento inicial y la fecha probable de la convocatoria del pleno, sin que nadie se pronunciara al respeto”.

“La única propuesta que presentó el PP, a día de hoy, fue la construcción de un parque en la parroquia de Piñeiros, con el que tuvieron la oportunidad de presentar otras que consideraran oportunas, cosa que no hicieron”, ha incidido.

TENDENCIA

Según Román Romero, “lo presupuestado en Igualdad, Acción Social y Tiempo libre no solo no desciende, tal y como indicaron los populares, sino que se incrementa con respeto al pasado año en un 6,51% la partida en la que se incluyen estas áreas, la de Servicios Sociales y Promoción Social”.

En cuanto a la Promoción de empleo, Romero recalcó que “con respeto al pasado año no se contempla la partida que la Xunta destinaba a los cursos AFD, de unos 160.000 euros, porque a estas alturas aún no saben si se van a realizar o no, entonces desde el gobierno local no incluimos la partida que se correspondería con los gastos de profesorado y del funcionamiento de dichos cursos”.

Finalmente, en el área de Deportes, “algunos convenios, tal y como están actualmente los clubes, no tienen las garantías de poder desarrollarlos debido a la situación sanitaria, por lo que se reducen y así se trasladó a sus representantes, comprometiéndonos también que en caso de que sí puedan hacer todas las actividades enmarcadas en esos acuerdos, recibirán el crédito correspondiente a través de una modificación de crédito”.

PRIORIDADES

Según el concejal de Hacienda de Narón “una vez más el PP trata de engañar a los vecinos de Narón recurriendo a la mentira”, y que “en el gobierno local tenemos muy claras las prioridades en este momento que son las de carácter social, y así se muestra en estos Presupuestos, por mucho que desde este partido de la oposición aseguren lo contrario”.

Por último, el edil de Terra Galega ha incidido en que “desde el Ayuntamiento continuaremos atendiendo a las familias más vulnerables, congelamos nuevamente los impuestos, incrementamos las bonificaciones de las tasas, modificamos ordenanzas, para aliviar la presión fiscal de determinados colectivos… esa es la línea de trabajo del gobierno local, la que mantuvimos hasta ahora y la que continuaremos manteniendo”, ha sentenciado.