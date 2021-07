El gobierno municipal de Neda dice no al Parque Eólico Caaveiro

Ante la publicación en el BOE de 15 de junio de 2021, donde se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa del Parque Eólico Caaveiro, tras el estudio del proyecto y de la información recabada en las dos charlas informativas llevadas a cabo en los pasados días para todo el vecindario por parte de expertos en la materia, el gobierno municipal de Neda muestra su más frontal oposición al proyecto que se somete la autorización.

Tras manifestar ya en las charlas realizadas que el gobierno municipal haría los correspondientes alegatos, entienden que es necesario un cambio de modelo energético, que debe procederse a la implantación de modelos de energía renovable, de la misma manera que argumentan que " ni por asomo puede permitirse la implantación en nuestro ayuntamiento de un parque eólico que no sea de manera ordenada, que no sea respetuoso con nuestro territorio, con nuestro patrimonio cultural, arqueológico, paisajístico, hidrológico y medio ambiental, y por supuesto con los sectores económicos de nuestro rural, pero de manera muy especial no puede permitirse la implantación de un parque eólico que no sea respetuoso con los legítimos derechos adquiridos de nuestros vecinos y vecinas. Y entendemos que este proyecto no los respeta, de modo que a todos nos hace falta su defensa y muy especialmente al ayuntamiento", afirman desde el Concello.

Creen que el proyecto "se fundamenta en un fraude de ley, tramitando como parques eólicos individuales lo que en la realidad es un parque único, lo que es un hecho patente e indudable, porque haciendo la tramitación como parques individuales lo que se pretende bordeando a la legalidad no es sino ocultar el impacto medio ambiental real, y facilitar por lo tanto la tramitación del proyecto".

Un proyecto que critican que "pretende implantarse fuera de las zonas de desarrollo eólico, y con evidente vulneración de la normativa estatal y autonómica" .

Por todo esto el gobierno municipal de Neda formula su más rotundo rechazo al proyecto.

El gobierno municipal, que ya informó de su decisión de formular alegatos con el fin de facilitar el trámite a aquellos vecinos que así lo deseen, "facilitará que se adhieran a los alegatos municipales simplemente aportando su DNI y plasmando su firma en el documento de alegatos, junto con su nombre, apellidos y dirección".

Los alegatos están en trámite de elaboración por expertos en la materia, y el próximo lunes se anunciarán los días en los que el vecindario podrá informarse por personal jurídico especializado, pudiendo examinar los alegatos del ayuntamiento, que por supuesto se harán públicas en el mismo momento en que estén finalizadas y en esos días podrán adherirse a las mismas.

Desde el gobierno municipal animamos al vecindario a mostrar su desacuerdo con el proyecto y a acudir a informarse en las fechas que anunciaránel próximo lunes, así como a adherirse a los alegatos, " que serán un no al proyecto y un sí a las energías renovables, pero con respeto a nuestro patrimonio, a los derechos legítimo del vecindario".