El Gobierno insta a la Mesa de Transición de As Pontes a encontrar alternativas a la combustión de carbón

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) acogió este pasado martes la tercera reunión trimestral de la Mesa de Transición de As Pontes, el órgano que reúne a representantes del MITECO, la Xunta de Galicia, el Concello de As Pontes de García Rodríguez, la empresa titular de esta central térmica, la Asociación empresarial de As Pontes y los sindicatos para planificar acciones conjuntas que aseguren una transición justa en esta zona.

La reunión ha concluido con la propuesta de un calendario de actuación para la Mesa por parte del MITECO y con un avance en todos los elementos que se habían acordado. El Gobierno ha reiterado su compromiso con As Pontes y con la Mesa para el futuro de la comarca, a la que corresponde la elaboración de un Plan de Desarrollo para encontrar alternativas a la actividad de generación eléctrica con carbón tal y como se venía desarrollando, así como el seguimiento de las pruebas de co-combustión en la central y su viabilidad técnica, ambiental y económica, de las que aún se está a la espera de resultados.

En cuanto a la situación laboral de los trabajadores, en el caso más urgente, el de los transportistas, todas las partes han acordado buscar soluciones a corto plazo que serán compartidas en una reunión en las próximas semanas.

SOLUCIONES CONCRETAS

El MITECO asegura que continúa comprometido con la participación activa y la búsqueda de soluciones concretas para los afectados. Para ello ha estado trabajando en el lanzamiento de una línea de 7 millones de euros de la Fundación Ciudad de la Energia (CIUDEN), a la que As Pontes se puede presentar. En este sentido, se aumentará al 50% el porcentaje de participación de ayuda de la Administración General del Estado para que se pueda dar soluciones de urgencia. En la misma línea se están valorando vías de financiación adicionales para este mismo 2020.

Por otra parte, se está trabajando para que los fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) puedan priorizar las zonas de transición justa tal como se incluyó en la consulta pública para renovables eléctricas y térmicas y se ha trasladado para su valoración a las comunidades autónomas.

El compromiso del Ministerio se ha manifestado también en las consultas públicas previas de la Estrategia de Almacenamiento y la Hoja de Ruta de Hidrógeno Renovable, que concluyeron el pasado 19 de junio, y que han incorporado preguntas específicas en materia de Transición Justa, dado el potencial que ambas tecnologías tienen en las zonas en transición y la contribución que pueden hacer al desarrollo de estas zonas.

Por otro lado las zonas afectadas en Galicia serán receptoras del Fondo de Transición Justa Europeo que, en la última propuesta de la Comisión Europea, ha multiplicado su financiación, por lo que la Transición Justa, además de financiación nacional, recibirá fondos europeos.

REACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AS PONTES

Al hilo de esta noticia el Ayuntamiento de As Pontes, en dicha reunión en la que participaron el alcalde, Valentín González Formoso y la concejala Ana Pena, reclamó que Endesa reafirme su compromiso con las pruebas de biocombustibles en la central térmica pontesa, ya que la compañía se comprometió a darle una alternativa de futuro al complejo eléctrico pontés “con cautela y a la espera de conocer los resultados de las pruebas de hibridación de combustibles que se van a llevar a cabo durante el mes de julio en la térmica das Pontes, siempre y cuando estos arrojen datos favorables”, comentaron.

En este sentido, la próxima semana está previsto que el Ministerio de Transición Ecológica, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de As Pontes y la Asociación de transportistas del Carbón de las Pontes mantengan una reunión para buscar una solución urgente al problema de financiación que tiene el colectivo de transportistas en estos momentos.

Ana Pena, responsable del área de Industria del Ayuntamiento de las Pontes, valoró positivamente el encuentro y resaltó el compromiso lanzado por parte del Ministerio de Transición Ecológica para fomentar y apoyar, a través de diferentes mecanismos, el asentamiento de nuevos proyectos empresariales en las Pontes, generadores de empleo en un futuro próximo, como podría ser la construcción de una planta de hidrógeno.

POSTURA DE LA XUNTA DE GALICIA

La Xunta de Galicia ha reclamado al Gobierno central y a Endesa una "respuesta proactiva" para buscar soluciones para el futuro de la central de As Pontes, tras constatar que ninguna de las partes ha puesto sobre la mesa "alternativas" para mantener la actividad y el empleo, del que dependen 750 familias. Así lo ha trasladado el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, tras participar en la reunión de la mesa industrial de As Pontes.

El conselleiro Francisco Conde en la reunión telemática por el futuro de As Pontes

Según ha señalado, en ese encuentro "se constató que no hay alternativa, ni por parte del Gobierno ni por parte de Endesa" para "garantizar una solución industrial a corto plazo", y que no se ha avanzado en el plan de acompañamiento solicitado para que la empresa reactivara la planta mientras se buscan combustibles alternativos.

"Necesitamos tener una respuesta proactiva por parte de la empresa, que se muestra esquiva en sus compromisos, y del Gobierno", ha reclamado la Xunta, que ha pedido que se presenten los resultados de las pruebas con biocombustibles para poder analizar la viabilidad de la planta, y que se articulen soluciones para la industria auxiliar y para los transportistas.

A ese respecto, Francisco Conde ha expresado la disposición del gobierno gallego de "dialogar" con el Ejecutivo central para facilitar la financiación a los transportistas, para que se garanticen préstamos a través del ICO con el fin de que puedan refinanciar los créditos que ya tienen concedidos.