Gadis impulsa el 9ª Mayo Solidario en un total de 15 supermercados de nuestras comarcas

Seis Gadis de Ferrol, los de Narón (2), Fene (2), As Pontes (2), Cedeira, Ortigueira y Pontedeume están preparados para recibir las aportaciones económicas o de productos no perecederos Supermercados Gadis vuelve a activar la campaña Mayo Solidario que, como novedad este año y debido a las circunstancias, incluye la posibilidad de realizar una donación económica, además de la entrega de productos no perecederos.

Desde que en 2013 se inició esta acción, 11 bancos de alimentos de Galicia y Castilla y León han recibido más de 1 millón de kilos de artículos. Todo está listo para el arranque de la campaña ye pueden empezar a hacer las aportaciones económicas o bien depositar alimentos en los espacios habilitados ya sen 204 Supermercados Gadis de ambas comunidades autónomas, entre el lunes 3 y el sábado 29 de mayo. En el diseño y puesta en marcha de esta acción solidaria, se han tenido especialmente en cuenta los protocolos sanitarios para garantizar la seguridad.

Un total de 15 supermercados Gadis participarán en la campaña Mayo Solidario. FOTO: Gadisa









9ª EDICIÓN CONSECUTIVA

Desde la compañía se quiere resaltar la generosidad de los clientes con Mayo Solidario, que en este 2021 cumple su 9ª edición consecutiva. “Somos lo que somos gracias a la confianza de nuestros clientes que, además, año tras año nos han mostrado siempre su solidaridad con los menos favorecidos, incluso en situaciones complejas como las que hemos vivido en los últimos meses”, indican desde el departamento de Responsabilidad Social Corporativa de GADISA, que también agradece la cooperación de todo el equipo humano para que esta iniciativa colaborativa resulte un éxito.

APORTACIÓN DE GADIS

Supermercados Gadis realizará su propia aportación al finalizar la campaña. Un ejemplo más de su filosofía de cercanía a la sociedad. La compañía se ha volcado con las acciones solidarias para contribuir a que las familias y grupos más vulnerables dispongan de un apoyo fundamental para mejorar su situación en la medida de lo posible. Los bancos de alimentos Rías Altas (A Coruña, Ferrol y Santiago), Lugo, Ourense, Vigo, Ávila, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Valladolid y Zamora atienden a más de 100.000 personas y colaboran con más de 800 organizaciones sociales. La compañía repite este modelo de ayuda por el conocimiento que tienen estas once entidades en el día a día de las necesidades de los colectivos a los que asisten, permitiendo que el reparto sea equitativo y cumpla los objetivos marcados. Entre los productos más demandados, la leche, galletas, cereales, conservas, aceites, legumbres y arroz. La solidaridad es uno de los ejes fundamentales del programa de Responsabilidad Social Corporativa de GADISA que, a lo largo del año, coopera con numerosas ONG´s y otras asociaciones de Galicia y Castilla y León.