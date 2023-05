Formoso pide “estudiar” la conexión ferroviaria para mercancías entre Ferrol y Lugo a través de As Pontes

El candidato del PSOE a la Alcaldía de As Pontes, Valentín González Formoso, le ha reclamado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, “la posibilidad de estudiar la conexión ferroviaria para mercancías entre Ferrol y Lugo a través de As Pontes”, y que de esta forma, teniendo en cuenta que “la compañera siempre está dispuesta a ayudar dentro de la planificación del Ministerio”, que se estudie “la posibilidad de incorporarnos a los estudios que pueda llevar a cabo o mismo esta conexión ferroviaria que para As Pontes y su comarca sería absolutamente definitiva, con la recuperación de su potencialidad industrial”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el también regidor a primera hora de la tarde de este jueves, tras recibir a la integrante del Gobierno de Pedro Sánchez, en donde ha recordado que esta localidad “es uno de los principales enclaves industriales de Galicia” y que se encuentra “en un proceso de transformación justa, que va a albergar enormes proyectos en los sectores más estratégicos de economía, en el ámbito de combustibles verdes, del almacenamiento energético, del aprovechamiento forestal o en el sector del automóvil”.

Además, ha incidido en que “esos proyectos hacen que As Pontes tenga que tener todas las posibilidades logísticas, dado que tenemos que vivir siempre apoyándonos en el puerto de Ferrol, necesitamos conexiones viarias que están ahora mismo, bastante bien actualizadas, pero también necesitaríamos las ferroviarias”, ha detallado.

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

Por su parte, Sánchez ha asegurado que “As Pontes está sabiendo aprovechar las oportunidades de transformación, con esa apuesta por una industria mucho más sostenible, una industria verde, y por lo tanto con esos proyectos en cartera muy interesantes, que apuestan por las energías renovables, por el hidrógeno verde, el etanol verde, y también en el sector de la automoción”.

Así, la integrante del Consejo de Ministros ha detallado que “desde el Gobierno de España, desde el Ministerio, vamos a apoyar todos aquellos proyectos que puedan hacerse realidad y factibles”.