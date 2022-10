Fene pone en marcha un curso de empoderamiento y autodefensa personal para mujeres

En el gimnasio de la Casa de la Cultura de Fene se inicio este martes, 4 de octubre, el curso de "Empoderamiento y autodefensa personal" organizado por la Concejalía de Servicios Sociales con el objetivo de facilitarles a las mujeres participantes técnicas básicas para repeler una posible agresión y, más que nada, el entrenamiento emocional necesario para mantener la calma y pedir ayuda lo antes posible.

En la actividad, que se desarrollará hasta el mes de junio, se inscribieron trece vecinas de Fene, existiendo otras siete en lista de espera.

El taller se les va a ofrecer también a jóvenes de entre 13 y 18 años en las tardes de los martes y jueves con los mismos contenidos y para incribirse lo pueden hacer hasta el 18 de octubre en el número de teléfono 981 493 706 o en servizos.sociais@fene.gal.

Las sesiones de defensa personal, autoconfianza y empoderamiento están programadas para el martes y jueves en horario de 9,30 a 11,00 horas. Una hora y media de actividad que se reparte entre el calentamiento inicial y el aprendizaje de técnicas de taekwondo y kickboxing que pueden ser de grand ayuda para ganar tiempo ante una eventual agresión, sea dentro o fuera de la casa.

Tal y como comenta Manuel Seijas -monitor del taller y presidente del Club Kang- "aprenderemos golpes con codos, manos, rodillas..., también luxaciones, proyecciones... empezamos con las más sencillas y a lo largo de los próximos nueve meses iremos perfeccionándolas". "Siempre hablamos de defensa, no de ataque. El que pretendemos es que a través de este taller ellas tengan energía e iniciativa para resolver una situación peligrosa en la que se puedan encontrar. Es una proporción 50-50 entre parte física y mental, porque por mucho que sepas aplicar una técnica, si no te decides a reaccionar, no haces nada", añade Seijas.

La concejala de Servicios Sociales, Mari Carmen Martínez (EU), les agradeció a las participantes haberse inscrito en el curso y destacó el "interés" que había despertado entre los vecinos, habida cuenta de que se cubrieron las trece plazas ofertadas y se generó lista de espera.