Feijóo: No se puede cerrar As Pontes "sin más, de la noche a la mañana"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este jueves, 3 de octubre, al Gobierno central de intentar llevar a cabo una estrategia de transición ecológica que no es justa con Galicia porque, ha advertido, no se puede decidir el cierre de la central térmica de As Pontes, "sin más, de la noche a la mañana".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo ha recordado que "hasta hace quince días" la central de As Pontes iba a seguir funcionado porque el anterior Ejecutivo central había llegado a un acuerdo para que la empresa acometiese las inversiones necesarias para cumplir con los requisitos impuestos por Europa.

Sin embargo, ahora el actual Gobierno central toma una decisión que aboca al cierre a la central sin dar la opción de que pueda seguir funcionando una vez adecúe las instalaciones a las normativas.

"El Gobierno central, ante una eventualidad de incremento de la tonelada CO2, acepta que As Pontes se desconecte", sin buscar solución alguna, ha lamentado Feijóo, que ha insistido en que el aumento del precio de las emisiones también se ha producido en otros países del entorno europeo como Portugal o Alemania, donde no se ha optado por cerrar las instalaciones térmicas.

En los países europeos, las centrales que cumplen las emisiones, “la mayoría o una buena parte de ellas se mantienen" por lo que "lo lógico es que tampoco se cierre As Pontes mientras no se busque una solución alternativa".

"No se puede cerrar As Pontes sin más, de la noche para la mañana" porque eso no es una transición, ni es justo", ha expuesto.

En todo caso, el presidente autonómico ha avanzado que la Xunta mostrará su oposición a esta decisión porque "nosotros no vamos a ser cómplices" del cierre, ha reiterado.