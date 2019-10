Feijóo pide sacar Endesa del debate electoral y apela a "firmar un acuerdo" que garantice su actividad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento este jueves a dejar la situación de Endesa fuera del "debate electoral" y ha llamado a "sentarse" para "dar certezas" a los trabajadores con la firma de "un acuerdo" que garantice que Endesa "se reactiva" en As Pontes.

"Si Alemania, Polonia o Reino Unido tienen centrales térmicas funcionando, ¿por qué no pueden seguir en España?", se ha preguntado Feijóo, quien ha afeado al Gobierno central que no dé "respuestas" ni aporte "soluciones" mientras "las sucursales" del PSOE en Galicia "se limitan a decir que es problema de la Xunta".

"No cuela; si la Xunta tuviera competencias, esto no sucedería", ha asegurado, antes de reafirmarse en que la única respuesta que debe dar el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "si quiere cerrar la central de As Pontes o no".

A su modo de ver, el Gobierno tiene "margen de maniobra", pero "está por ver si su decisión es cerrar todas las térmicas del país de forma simultánea para dar una rueda de prensa en la que diga que España es el primer país de la UE en hacerlo" o si opta por "hacer lo que hacen la mayoría de los países, una transición justa".

De hecho, ha aludido a su reunión con el alcalde de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, y ha incidido en que el regidor forma parte "de la mayoría" que reivindica "una transición justa" que no penalice a miles de familias con trabajadores ligados a la central térmica. El cierre de la central, ha señalado, "supone que desaparezca el pueblo de As Pontes".

Por ello, ha repasado algunas de las propuestas concretadas con el regidor de As Pontes y ha mencionado los ajustes impositivos en tributos que gravan la energía térmica, incorporar fondos europeos en 2021 y abrir una mesa técnica entre Endesa, el Ministerio, la Xunta, el gobierno local y los sindicatos.

No en vano, ha apuntado que "hay más de cien centrales térmicas como la de As Pontes que funcionan en Europa y que seguirán funcionando; y que, además, la de la localidad coruñesa es "la única", junto "probablemente la de Almería", que cumple con la emisión de gases. "No decimos que haya que seguir quemando carbón, sino que hay que ir sustituyéndolo paulatinamente", ha dicho.