Feijóo critica que la ministra Transición Ecológica "ponga deberes" a la Xunta sin "querer hablar" con ella

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado este martes a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "ponga deberes a Galicia" cuando "no quiere hablar" con el Ejecutivo autonómico y ha revelado que le envió dos cartas "pidiendo por escrito formalmente" una reunión por la situación de la central de Endesa en As Pontes que no han obtenido respuesta.

Antes de participar en la inauguración en Santiago de la XXX Semana de la Carretera, el presidente ha sido preguntado por las declaraciones realizadas por la ministra, donde instó a la Xunta a "colaborar"; advirtió que la central térmica de As Pontes, en los términos actuales, tendría un recorrido "corto"; y afirmó que Endesa había "trucado" las cuentas.

"Si tiene algún problema con Endesa, que se lo diga a Endesa", ha contestado Feijóo, quien ha recordado que la empresa invirtió 200 millones para adecuar la central a los parámetros de emisiones exigidos por la Unión Europea (UE). "Eso se hizo y es un dato incuestionable", ha remarcado.

Otro "dato incuestionable" que ha destacado el presidente gallego es que hay "más de cien centrales" como la de Endesa funcionando en Europa, "más de 80 en Alemania"; y ha aludido a las dos cartas remitidas a la ministra apelando a sentarse Xunta, Ministerio, empresa y organizaciones sindicales para buscar una solución para la planta de As Pontes, a lo que "ni siquiera contesta".

Por eso, a renglón seguido, ha censurado que "venga a poner deberes a la Xunta" en relación a una crisis que "el propio Ministerio de Transición Ecológica incentiva" y "no es capaz" de sofocar, además de "no" querer hablar con la Xunta. Constituye, bajo el punto de vista de Feijóo, "una falta de respeto" que la Comunidad gallega "no merece".

AL GOBIERNO "NO LE INTERESA GALICIA"

"Tenemos un problema con el Gobierno central: que no le interesa Galicia, considera que Galicia es un tema que no es prioritario: ni Alcoa, la central térmica de As Pontes, ni el AVE. Esto no es una crítica, es una crónica de lo que está ocurriendo", ha constatado.

A renglón seguido, se ha vuelto a preguntar "por qué" el Ministerio "quiere cerrar" la central de As Pontes si "cumple" con los parámetros europeos de emisión de gases tras invertir 200 millones para lograrlo y si en el resto de Europa hay un centenar de centrales en condiciones similares.