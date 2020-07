Feijóo asegura en As Pontes que no va a aceptar que se cierre la térmica de Endesa

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este pasado sábado en As Pontes, a seguir defendiendo las familias, el futuro y la dignidad de As Pontes: “Yo invito la que, el próximo 12 de julio, As Pontes haga un esfuerzo y vote por ningún partido, sino por As Pontes”.

Para el líder de los populares gallegos, la decisión del Gobierno central de cerrar la central térmica es “exclusivamente ideológica”: “No vamos a aceptar esta decisión, porque es mala para España y porque es absolutamente injusta y demagógica”, incidió Feijóo, quien hizo hincapié en que “tiene todos los ingredientes de un engaño”.

Tras destacar que se trata de una central imprescindible para España, el presidente de los populares gallegos hizo hincapié en que no va a pedir perdón por seguir defendiendo los puestos de trabajo en la comarca ni va a callar ante “una decisión parcial e injusta”. En este punto, lamentó que se intente engañar a los trabajadores y a los vecinos.

ATAQUE A FERROLTERRA

Feijóo apuntó que el cierre de la central de As Pontes “no es una excepción”, sino que el Gobierno central con sus decisiones políticas está estrangulando a la industria gallega. Y es que, sumado a esto, está el cierre de Alcoa, la falta de actividad en Navantia o las políticas forestales y de espaldas, que ponen en peligro miles de trabajos en Ence, en las conserveras, depuradoras y empresas frigoríficas en Galicia.

En este sentido y durante un mitin en As Pontes, recordó que Ferrol sigue esperando por las fragatas y que, desde 2018, están sin invertir 750 millones de euros. Así, garantizó que no será “cómplice” del cierre de todas estas industrias, que acercaron miles de puestos de trabajo a nuestra Comunidad y la España durante décadas. Para finalizar, pidió el voto para el PPdeG, el único partido que no tiene más objetivo que acertar y que no busca la confrontación en la sociedad. Un voto, añadió, para la unidad y la defensa de Galicia.

También visitó el concello de Pontedeume.

El líder popular también se desplazó hasta Pontedeume. FOTO: PPdG

Este lunes día 6 de julio ofrecerá el candidato popular un mítin en el Pazo do Monte de Ferrol a partir de las 19.45 horas.