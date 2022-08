Extinguido un incendio que afectó a 0,01 hectáreas en el parque natural de As Fragas do Eume

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido a las 18,30 horas de este martes el incendio forestal declarado unas horas antes, sobre las 11,20 horas, en el parque natural de As Fragas do Eume, en concreto, en la parroquia de Queixeiro, en el municipio de Monfero.

Según la información facilitada por la Xunta, la superficie afectada por este fuego es de 0,01hectáreas de monte arbolado.

En las tareas de extinción han participado dos agentes forestales, cuatro brigadas, una motobomba y un helicóptero.