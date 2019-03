Un expolicía de Mugardos niega haber cometido falsedad documental con las fotos incorporadas a un parte

Un expolicía de Mugardos ha negado haber cometido falsedad documental con las fotos incorporadas a un parte que realizó tras un servicio requerido por el alcalde, según ha expuesto en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Al inicio, su letrada alegó que un juzgado ya había dictado, en enero de 2014, un auto procediendo al sobreseimiento provisional de la causa y aseguró que había adquirido "firmeza" por no existir, según su exposición, recursos de la Fiscalía.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el tribunal --de la sección primera-- apeló a la existencia de unos autos para rechazar esta petición, en la que se incluía supuesta nulidad del proceso y de vulneración de derechos fundamentales.

Finalmente se ha celebrado el juicio por unos hechos que se remontan a mayo de 2008 cuando el entonces agente fue requerido por el alcalde para que se desplazase a una panadería para hacer unas fotografías.

SUPUESTO CAMBIO DE FOTOS

El objetivo era dejar constancia de que en el tablón de anuncios del establecimiento se hallaban expuestos, junto a la sentencia de un juicio de faltas, partes facultativos de asistencia médica que incluían datos reservados de una persona, según recoge el Ministerio Público en su escrito de los hechos. La Fiscalía lo acusa de redactar un informe en el que incluyó fotografías distintas de las obtenidas cuando fue requerido par el servicio.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el Ministerio Público solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de cualquier empleo o cargo público durante cinco años.

El expolicía ha precisado que redactó "un parte", no un informe, y que al local le acompañó el matrimonio que requerió el servicio. Según su relato, ya en el establecimiento, éstos iniciaron una discusión con el dueño de la panadería, motivo por el que, una vez realizadas las fotos, se marcharon. No obstante, reconoció no haber incorporado esta discusión en su parte.

"Yo hice las fotos de los papeles que había allí", ha expuesto a preguntas de la Fiscalía. "Son las fotos que había en el tablón de anuncios ese día", ha añadido el exagente, que trabajó durante 30 años en Mugardos y que lleva ya seis años retirado.