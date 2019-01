Eva Solla (En Marea) demanda a la Xunta que se cubran las dos plazas vacantes en el centro de salud de Fene

La diputada autonómica de En Marea, Eva Solla, ha demandado a la Consellería de Sanidad a que “cubra las plazas vacantes” en el centro de salud de Fene (A Coruña), luego de que uno de los facultativos se jubilara y un segundo lleve de baja más de diez meses, y que está motivando que “los cupos que tenían asignados estos profesionales se repartan entre el resto de médicos”.

Así lo ha asegurado a las puertas del centro sanitario fenes, a donde se ha desplazado en el mediodía de este jueves para mantener una reunión de trabajo con los profesionales que realizan allí su labor, en compañía de la concejala de Esquerda Unida en el Ayuntamiento de Fene, Mari Carmen Martínez, y en donde Solla ya ha adelantado que “presentaremos preguntas y propuestas para demandar que se cubran ambas plazas”, en donde ha asegurado que le parece “indecente que ante este tipo de situaciones no se cubran las plazas, en donde ya no valen las excusas del consellerio de Sanidad y del presidente de la Xunta, de Núñez Feijóo, de que no hay profesionales”.

CARENCIA DE MÉDICOS

La integrante de En Marea ha manifestado que “hay profesionales, pero necesitan contrataciones estables y de calidad”, estimando que “quien paga la falta de planificación de la Xunta son los enfermos y los vecinos, que son los que sufren las carencias de profesionales”.

Solla ha indicado que “no es normal que en una sola jornada un médico tenga que atender a 50, 60 o más pacientes”, lo que la ha llevado a asegurar que “esto no es calidad asistencial, cuando esto ha pasado de ser una situación excepcional a ser lo normal”.

La diputada en el Pazo do Horreo ha destacado que cada vez se están produciendo más actos de protesta, “con una manifestación hoy en Vigo, una concentración en Mugardos (A Coruña), la gente no aguanta más y no queremos que vuelvan a suceder casos como los fallecimientos en los servicios de urgencias”, al mismo tiempo que ha demandado “una atención a la altura de los gallegos”.

PEDIATRÍA

A preguntas de los medios de comunicación, Eva Solla también se ha referido a la suspensión del servicio de pediatría realizado por un profesional con esta especialidad en los municipios coruñeses de As Somozas, Cerdido, Moeche y San Sadurniño, estimando que “este es el resultado de una falta de planificación de 15 años, en donde no se han formado los profesionales suficientes, pero a los que tampoco se le realizaron contrataciones estables para que estas personas se quedaran”.

Según Solla existe pediatras que “están siendo contratados mes a mes, y así la gente se va a fuera, con un problema muy grave y en donde nosotros entendemos que la Xunta tiene que mantener este servicio de pediatría, resolviendo esta situación, que cada vez es peor, porque hay profesionales que se jubilan y hay que traerlos de donde sea”.

Por su parte, Mari Carmen Martínez, ha asegurado que a este centro de salud fenés están destinados “nueve médicos, contando el del consultorio de Mañiños, pero que de los ocho que debería de haber, cuentan con seis”, y que motivan “que del cupo de 1.250 personas que suelen tener asignadas, en donde atendía de media a unos 40 pacientes por día, pues ahora están consultando a unas 70 personas”.