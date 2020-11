Este domingo se cumple un año del embarrancamiento del buque “Blue Star” en la costa de Ares

Este domingo, 22 de noviembre, se cumple un año del embarrancamiento del buque quimiquero “Blue Star”, de 129 metros de eslora, que encalló sobre 23,50 horas en la zona de Punta Miranda, entre las playas de Barrosa y A Canteira, en Ares.

Este incidente se debió a que el barco tuvo un problema en la máquina, concretamente un incendio, cuando salía del fondeadero de Ares para tomar práctico y entrar en A Coruña, pero la avería lo dejó a merced del viento y las olas, en una noche en la que estaba decretada la alerta naranja, con olas de cinco metros y vientos de uno 100 km/h. El buque procedía de Bilbao a cargar en la terminal de Repsol de A Coruña 6.000 toneladas de algún producto químico sin especificar.

DOS INTENTOS FALLIDOS

Tras dos intentos fallidos para remolcar al buque a las pocas horas de encallar, aprovechando la pleamar, se decidió poner en marcha un operativo para retirar las 105 toneladas de fuel y gasoil que tenía en su interior, para evitar su posible llegada al mar.

Se iniciaba así una operación compleja que convirtió durante unos días a la localidad costera de la comarca de Ferrolterra en uno de los puntos informativos.

Para ello se contrató a una empresa especializada, la holandesa SMIT Salvage, que idearon un sistema para traspasar los combustibles desde la zona de popa a proa, mezclándolos y enviándolos a tierra a través de una manguera sujetada por una tirolina, para lo que hubo que hacer una gran base de hormigón en tierra.

Operararios en la cubierta del "Blue Star" - FOTO: Efe / Kiko Delgado

LLEGADA DE DOS GRANDES REMOLCADORES

En paralelo, hacía la ría de Ares viajaron dos potentes remolcadores, el “Boka Pegasus” y el “Unión Princces”, especialistas en realizar maniobras de este tipo, mientras que día a día se iban trasvasando a camiones cisterna en tierra la mezcla de fuel y gasóleo.

El 10 de diciembre, sobre las 14,20 horas, minutos antes de la pleamar, los remolcadores de altura comenzarón a ejercer arrastre sobre el buque quimiquero encallado, con la utilización de unas estachas de gran resistencia, logrando desencallar el barco y trasladarlo al puerto exterior de Ferrol, en donde pasa la noche antes de ser llevando en la mañana del día siguiente a uno de los mulles del puerto interior de Ferrol.

Vídeo Vídeo del momento en el que el "Blue Star" es arrastrado - VÍDEO: Cedido

El "Blue Star" en el medio de la ría de Ares - FOTO: Cedida

ENTRADA EN EL DIQUE DE NAVANTIA

En este lugar pasa el “Blue Star” varias jornadas, mientras el armador y responsables de la empresa Navantia negocian la reparación de la unidad. Así, el 20 de diciembre el barco dañado es introducido en el dique “Reina Victoria” de la compañía naval pública para evaluar sus daños y cerrar un precio. Tras varias negociaciones el armado y el astillero no llegan a un acuerdo económico y el “Blue Star” es sacado del dique, tras realizarle algunas obras de emergencia en su casco, y amarrado en unos de los muelles de Navantia.

Es desde allí, cuando el 10 de marzo, emprende viaje a Turquía, al anunciar su propietario que la unidad no sería reparada, por su elevado coste, y que sería llevado a este país para su desguace.

El "Blue Star" saliendo de la ría de Ferrol remolcado por el "VB Hispania" - FOTO: Jose R. Montero

TRASALADO

Para poder trasladar este barco hasta el país bañado por el Mar Mediterráneo y Mar Negro, fue contratado el remolcador “VB Hispania”, del Grupo Boluda, llegando a la ciudad turca de Tuzla el 30 de marzo, veinte días después de su partida, en donde quedó atracado en uno de los muelles del conglomerado naval existente en esta localidad del Mar de Mármara.

Según algunas fuentes consultadas por COPE Ferrol, el barco del que no se ha vuelto a tener constancia, sería reparado en este lugar, y no desguazado, como llegó a asegurar el armador en un primer momento, una disculpa que asegura fue utilizada para no reparar el barco en Ferrol.