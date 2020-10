¿Está Narón invadido por la hierba de la pampa?

La hierba de la pampa es una especie invasora muy difícil de erradicar, el BNG de Narón considera que es necesaria una campaña de erradicación para que vaya desapareciendo de jardines particulares y para que las administraciones actúen y eviten la dispersión de las semillas.

El Ayuntamiento de Narón puede considerarse un Ayuntamiento invadido por la Cortaderia Selloana, según el BNG, por no estar en su hábitat natural desde mitad del siglo XX, cuando se prohibió su venta en la mayor parte del Estado Español, aunque el MOPU aconsejó el uso de la misma para las zonas públicas y taludes pertenecientes al entorno de las carreteras.

Los plumachos se adaptaron al clima frío y a las heladas de nuestro país, además, su reproducción es muy rápida (cada planta puede llegar a reproducir 1 millón de plantas más), cada vez es más frecuente encontrarla en la orilla de las carreteras y en terrenos abandonados.

Además es muy difícil de erradicar, la única manera es arrancándola de cuajo, y a partir de esto hacer una siega más continuada y evitar que crezca hasta llegar a hacer flor, incluso con productos químicos que no son agresivos para el resto del ecosistema. Hay asociaciones, como ADEGA, que llevan años estudiando cómo erradicar estas especies invasoras, consultándolas podemos llegar a deshacernos de ellas, especies peligrosas para el ecosistema.

El grupo municipal nacionalista considera que el Ayuntamiento de Narón aprobó en la anterior legislatura una moción para paliar la invasión pero desde entonces no se hizo nada, por lo que la situación no hizo más que empeorar. Los plumachos está tapando señales, cubriendo tierras fértiles y terrenos urbanizables todavía sin edificar. Zonas como el polígono del Río del Pozo, San Mateo, el entorno de la escuela infantil de Xuvia, etc... están invadidas por esta hierba.

Por todo esto, el BNG de Narón quiere conseguir un compromiso por parte del Gobierno Municipal de plantear la situación en la mancomunidad y elaborar un plan de erradicación y solicita al Ayuntamiento que elabore un protocolo para evitar que continúe su propagación y eliminarla, dejando las parcelas pertenecientes al mismo libres de la hierba de la pampa. La concienciación del vecindario, con campañas de información a través de las asociaciones o centros escolares, es una manera de que la gente conozca el peligro que supone una especie invasora como el plumacho en nuestro ecosistema.