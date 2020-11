Endesa recoloca a 53 trabajadores de la central de As Pontes sin tener fecha de cierre asegurada

El comité de empresa de Endesa As Pontes comunica que la semana pasada, 53 trabajadores de la UPT de este municipio, recibieron comunicación de asignación de vacantes, siguiendo con el calendario estimado del Acuerdo de Recolocaciones firmado en Madrid el 9 de julio 2020.

El comité denuncia que se han adoptado estas medidas sin que la central tenga asignada una fecha de cierre asegurada y con los 4 grupos aún disponibles. Recuerdan que se tienen que garantizar, tal y como figura en el acuerdo, las necesidades de personal para la operatividad de la planta, incluyendo el supuesto de viabilidad técnica, económica y ambiental de las pruebas de biocombustibles.

El comité de trabajadores pide la total paralización de todas las reubicaciones y salidas y muestra el total desacuerdo con la medida porque sostienen que de los 53 trabajadores, sólo 19 fueron asignados a una vacante que solicitaron (36 %), lejos queda el 80% al que hacen referencia en el comunicado emitido a los trabajadores en pasado jueves 5 de noviembre.

Opinan que también queda lejos el destino de la vacante asignada a la mayoría, chocando con las palabras que salieron de la boca del Consejero Delegado de Endesa, José Bogas: “procuraremos que lostraslados de nuestros empleados se minimicen”.

Considera el comité que una empresa del nivel de Endesa, con una declaración de beneficios asombrosa, "no debe, ni puede romper la conciliación familiar y laboral de los trabajadores de esta manera". Opinan que se debería de llevar a cabo una transición justa para sus empleados, buscando la conciliación laboral y familiar y evitando " algo vomitivo y denunciable como es poner indirectamente sobre el trabajador la decisión de: o te vas donde te asignamos o al paro."

Solicitan recolocaciones voluntarias y entienden que la única manera posible es sin prisas y con alternativas de cercanías.

Desde el comité quieren comunicar a todos los trabajadores que si reciben comunicación tanto del BP o departamento de RRHH de la Central o del posible centro de destino, ejerciendo algún tipo de presión o acuerdo para posibles cierres de incorporación se pongan en contacto con algún miembro del comité para que este los ayude a paralizar la decisión, de alguna manera.

PRUEBAS BIOCOMBUSTIBLES

El comité de empresa de Endesa también recuerda que el pasado miércoles finalizó la segunda tanda de pruebas con dos mezclas de 50% carbón 50% biocombustibles llevadas a cabo durante siete días.

Dados los excelentes resultados obtenidos en estas pruebas, sin realizar ninguna inversión, consideran que es necesario establecer diferentes hitos para conseguir la sustitución total del carbón y poder evaluar la sostenibilidad técnica, medioambiental y económica de la instalación y por ende de toda la comarca.

Por ello reclaman a la dirección de Endesa que continúe profundizando en las pruebas de sustitución del carbón por biocombustibles. Argumentan queEndesa no puede prescindir de la contribución fundamental de este proyecto a la economía circular partiendo de la innovación que resultaría la reutilización de una instalación procedente del carbón hacia un nuevo uso como biocentral libre de carbón, cuyo impacto en el sistema es global por las sinergias que genera. La comarca de Ferrolterra dispone ya de la infraestructura y de los recursos logísticos, técnicos y humanos imprescindibles para apoyar a Endesa en este nuevo proyecto, que además sería un polo fijador de empleo al no destruirse el tejido existente si no se reconsidera la actitud actual de la empresa. Para poder proseguir con las pruebas es preciso que se mantenga la dotación actual de personal propio y subcontratado que conoce y opera las instalaciones con los más altos estándares de la industria.