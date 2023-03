Ence prevé solicitar en abril la declaración de proyecto estratégico de la planta de As Pontes

El presidente de Ence, Ignacio Colmenares, ha asegurado que la compañía tiene intención de "solicitar en el próximo mes de abril la declaración de proyecto estratégico" para la planta que pretende construir en As Pontes de García Rodríguez para poder tener en "un año o año y medio" finalizada toda la tramitación y "poder empezar".

Colmeares ha destacado que se trata de un proceso innovador, ya que "hoy en día nadie está blanqueando papel y cartón recuperado con ozono, con un tacto suave y con un blanco puro".

El presidente de Ence se ha desplazado este jueves a As Pontes para la presentación del proyecto que la compañía prevé llevar a cabo en este municipio, un acto en el que ha estado acompañado por el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, y el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, entre otros.

El máximo responsable de la empresa pastera ha detallado que Ence está encantada con el proyecto "de innovación tecnológica y de economía circular" a través del que no van a aumentar la capacidad de producción de celulosa "cortando más madera", sino que lo harán utilizando "papel y cartón recuperado que a día de hoy se genera en Galicia y que luego se exporta a fuera".

Colmenares ha enfatizado que el objetivo es "generar riqueza aquí, con un producto renovable, sostenible" que los "clientes de papel higiénico y packaging" demandan.

PROCESO QUE NO CONTAMINA

En este sentido, ha incidido en que el proceso que se pretende realizar en As Pontes "no es nada contaminante" si no "plenamente sostenible". "Todas las pruebas que hemos realizado en Francia, Italia y Alemania han dado bien, por lo tanto tenemos la tecnología madura y por ello hay que tramitar y empezar a construir", ha dicho.

Por último, ha detallado que esta iniciativa se divide en tres fases: "La primera es la línea de papel mixto recuperado, la segunda y la tercera es una planta de cogeneración para producir la energía que necesita todo el proceso y para cerrar el círculo con la fabricación del papel".

Por su parte, Francisco Conde ha detallado que la Xunta "va a evaluar la solicitud que Ence" una vez presentada, como proyecto industrial estratégico, para "la reducción de plazos administrativos, incluyendo la concesión de la licencia de obra en el propio expediente".

Conde ha considerado que "es buena señal el resultado positivo de las pruebas piloto, que ya marcan una clara orientación para que se pueda poner en marcha lo antes posible".

El integrante del Gobierno autonómico ha destacado que esta iniciativa "pone en valor el compromiso que Ence tiene con Galicia", recordando también otras iniciativas para este municipio.

Por último, el alcalde de As Pontes ha catalogado esta iniciativa "como un proyecto vital para una localidad que se está reconstruyendo industrialmente, foco de colaboración de todas las administraciones para que todos los proyectos que están sobre la mesa, fructifiquen".

Por último, el regidor local ha dejado claro que desde la Administración local "facilitarán la ejecución de los mismos para que las potencialidades industriales de As Pontes se puedan poner a disposición del país y que este esfuerzo tenga un beneficio para los colectivos afectados por la transición energética y a todo el talento que existe en Ferrolterra y en Galicia".