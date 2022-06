Ence estudia la apertura de una fábrica de biomateriales y de papel tisú en As Pontes

El consejo de administración de Ence le ha trasladado este lunes a la Xunta de Galicia que estudia instalar una fábrica de biomateriales y de papel tisú en As Pontes. En concreto, según ha avanzado el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, se emplazaría en la ubicación de la central térmica.

"Iniciamos oficialmente los estudios para un proyecto novedoso en Galicia. Hemos elegido As Pontes, donde está actualmente la térmica, para iniciar el estudio y el desarrollo de una planta de biomateriales que va a ser muy novedosa para Europa y para nosotros, ya que va a ser el primer proyecto que no va a utilizar madera como materia prima", ha explicado el presidente de Ence.

Así, Colmenares ha detallado que estudian instalar una planta de recuperación de papel y de cartón que produciría fibras recuperadas, con la posibilidad de incluir en el proceso fibra virgen proveniente de la factoría de Pontevedra y eso, ha añadido, "se acabaría en papel tisú mixto, recuperado y virgen".

Según las primeras estimaciones, la compañía cifra entre 330 y 350 millones de euros la inversión. Además, calcula que podrían trabajar, directamente, 150 empleados, otras 400 personas relacionadas con empresas de mantenimiento o transportes y "algo más de 1.000 personas" relacionadas con empleos indirectos.

Sobre la inversión económica, ha concretado que calculan unos 125 millones para la planta de fibra recuperada y unos 60 para la planta de papel tisú. Además, ha señalado que el proyecto sería "totalmente autosuficiente en energía térmica y eléctrica" y la "cogeneración", cuya materia prima ha destacado que serían "subproductos forestales y agrícolas", serían otros casi 150 millones de euros de inversión.

PROYECTO "COMPLEMENTARIO" A LOURIZÁN

Asimismo, Colmenares ha insistido en que es un proyecto "complementario" a Lourizán y "no alternativo". En este sentido, ha explicado que no van a fabricar celulosa en As Pontes, sino que van a "recuperar papel y cartón y fabricar fibras recuperadas" que mezclarán con "celulosa virgen", que llegaría de la planta de Pontevedra. En todo caso, ha reiterado que "por el tamaño o por el consumo de agua, no se parece en nada a una fábrica de celulosa".

Ignacio Colmenares ha manifestado también que el proyecto se llevará a cabo una vez que se confirme la viabilidad "técnica, financiera y económica". Así, ha explicado que tendrán que empezar a solicitar cuestiones como el punto de conexión del agua o de conexión eléctrica y se deberán transformar los terrenos en industriales.

En todo caso, el presidente de Ence calcula que el estudio lleve "un mínimo de 12 meses" y ha señalado que el objetivo es empezar a construir "a mediados o finales del año que viene".

COMPROMISO DE LA XUNTA

El Consejo de Administración de Ence se ha reunido este lunes en San Caetano con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, que ha mostrado el "compromiso" de la Xunta con este proyecto y ha agradecido "el compromiso de Ence con Galicia".

"El compromiso de Ence con Galicia es un compromiso de muchos años y que hoy es refrendado, no solo por su ubicación en Lourizán, sino por la decisión de evaluar la posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto en Galicia", ha manifestado el vicepresidente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta misma línea, Conde ha asegurado que la administración autonómica acompañará a Ence en sus necesidades para evaluar la viabilidad técnica, ambiental, financiera y económica de este nuevo proyecto.

De esta manera, ha insistido en que la Xunta "se va a volcar" para colaborar con Ence en los diferentes aspectos "tanto de carácter técnico, como las necesidades energéticas o de agua; como también desde el punto de vista económico". En ese caso, ha explicado que evaluarán la posibilidad de acompañar el proyecto de As Pontes con fondos europeos, por ejemplo, con las ayudas previstas en los Pertes de Economía Circular y de Energías Renovables.

Además, ha reivindicado también que esto es "un mensaje" para la comarca de As Pontes, "una comarca muy castigada por la transición energética", ha continuado, y por la que, ha subrayado, llevan "mucho tiempo trabajando para identificar proyectos que puedan garantizar la viabilidad".

"Llevamos muchos meses hablando con Ence e identificando qué proyecto se podría desarrollar vinculado a la zona de transición justa y creo que esta decisión de evaluar este proyecto se suma a las posibilidades de reindustrialización en la comarca de As Pontes junto con otros proyectos", ha reafirmado.