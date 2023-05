Ellen Schutt: “IFFE FUTURA pondrá el noroeste de España en el mapa en el sector del omega-3”

La compañía biotecnológica con sede en Galicia IFFE FUTURA pondrá en marcha en otoño una de las principales plantas de omega-3 del planeta. Así lo reconoció Ellen Schutt, directora ejecutiva de GOED (The Global Organization for EPA and DHA Omega-3s), la asociación que representa a la industria mundial que fabrica este ácido graso con efectos tan positivos para la salud de las personas y que está cada vez más presente en los patrones de consumo de las sociedades desarrolladas.

“IFFE FUTURA pondrá el noroeste de España en el mapa en el sector del omgega-3”, afirmó Schutt durante su visita a las instalaciones de la fábrica en As Somozas, donde pudo comprobar in situ la última fase de la construcción de la que será la mayor factoría de refino de omega-3 de España en términos de producción -con una cuota de mercado a nivel nacional superior al 50%- y una de las diez mayores del mundo.

La planta encara la recta final de las obras, ya completadas en un 80 por ciento, con las ingenierías de detalle y de integración resueltas, por lo que los trabajos se centran ya en la instalación de los equipos. “Estamos encantados con la marcha del proyecto, que ha ido según lo previsto, y con el valor que atesora en un sector tan avanzado como es la biotecnología. Estamos muy orgullosos porque desarrollaremos productos saludables que harán mejor la vida de las personas”, señala David Carro, presidente de IFFE FUTURA.

La fábrica tendrá una capacidad superior a las 10.000 toneladas anuales de omega-3, lo que permitirá a España dar un salto cualitativo en este mercado, que mueve 1,4 billones de euros a escala mundial, ya que su omega-3 grado humano contará con elevados estándares de calidad.

La planta coruñesa refinará, desodorizará y blanqueará omega-3 con el fin de proteger las características de los productos en los que se integre y desarrollará ingredientes innovadores como aceites ricos de este ácido graso de altísima calidad para aportar los beneficios saludables del pescado y las algas a los sectores alimentario, farmacéutico y veterinario. Asimismo, será apto para fórmulas de nutrición infantil y para ser suplemento dietético, con el fin de mejorar la salud de las personas. Existen más de 45.000 estudios científicos publicados sobre los beneficios del omega-3 para el corazón, el cerebro, la vista y la salud prenatal.

Origen marino: anchoveta, atún y microalgas

Para ello, la fábrica empleará materias primas de origen marino procedentes de distintos países, si bien la más relevante del mercado de omega-3 es el aceite de pescado grado humano procedente de la anchoveta, principalmente de las costas de Perú y Chile. Este aceite tiene un perfil lipídico habitual de 180 mg de ácido eicosapentaenoico (EPA) y 120 mg de ácido docosahexaenoico (DHA) por cada gramo de aceite y supondrá más del 85% de las cantidades que se procesarán en la planta.

Asimismo, importará aceite de pescado grado humano procedente de cabeza de atún -que representará en torno al 5 por ciento del total de la materia prima de su producción- de países como Vietnam, Marruecos o Mauricio, entre otros. Con todo, la industria conservera gallega procesa muchas toneladas de atún y la compañía espera poder abastecerse pronto desde esta región.

De hecho, el puerto de referencia para la planta, sin duda, es el de Ferrol. Situado a unos 35 kilómetros de la fábrica, ya está en conversaciones con algunos de los transportistas marítimos más relevantes. Cuando la planta logre situarse en torno al 90 por ciento de la capacidad prevista, se estima que llegarán a sus instalaciones a través del puerto de Ferrol unas 10.500 toneladas anuales de materia prima, lo que supondrá unos 480 flexitanques de 22 toneladas cada uno.

Pero, además, con el objetivo de atender el mercado vegetariano y vegano, también se refinará aceite procedente de microalgas. Se estima que este llegará a suponer un 10 por ciento de las materias primas consumidas y de la producción de la planta. En este caso, los proveedores serán fundamentalmente europeos: Inglaterra, Bulgaria y también España.