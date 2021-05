E171: La EFSA dice que el colorante alimentario ampliamente utilizado en alimentos no es seguro

La evaluación actualizada revisa el resultado de la anterior evaluación de la EFSA publicada en 2016, que puso de relieve la necesidad de más investigaciones para subsanar la carencia de datos.

El profesor Maged Younes, presidente de la Comisión Técnica de Aditivos y Aromas Alimentarios (FAF) de la EFSA, ha declarado: «Teniendo en cuenta todos los estudios y datos científicos disponibles, la Comisión Técnica concluyó que el dióxido de titanio ya no puede considerarse seguro como aditivo alimentario. Un elemento fundamental para llegar a esta conclusión es que no se podía descartar la genotoxicidad tras el consumo de partículas de dióxido de titanio. Tras su ingestión, la absorción de partículas de dióxido de titanio es baja, pero pueden acumularse en el organismo ».

La evaluación se llevó a cabo siguiendo una metodología rigurosa y teniendo en cuenta los miles de estudios disponibles que se han publicado desde la evaluación anterior de la EFSA en 2016, que recogen nuevos datos y pruebas científicas sobre las nanopartículas.

Nuestros expertos científicos aplicaron por primera vez la Guía del Comité Científico de la EFSA de 2018 sobre nanotecnología para evaluar la seguridad de los aditivos alimentarios. El dióxido de titanio (E171) contiene como máximo el 50 % de las partículas de tamaño nanométrico (es decir, menos de 100 nanómetros) a las que pueden estar expuestos los consumidores.

Evaluación de la genotoxicidad

La genotoxicidad se refiere a la capacidad de una sustancia química de dañar el ADN , el material genético de las células. Dado que la genotoxicidad puede producir efectos carcinógenos, es esencial evaluar el posible efecto genotóxico de una sustancia para determinar su seguridad.

El profesor Matthew Wright, miembro de la comisión técnica de la FAF y también presidente del grupo de trabajo de la EFSA sobre el E 171, dijo: "Aunque las pruebas de los efectos tóxicos generales no eran completamente concluyentes, sobre la base de los nuevos datos y los métodos reforzados que utilizamos, no pudimos descartar la preocupación por la genotoxicidad y, en consecuencia, no pudimos establecer un nivel seguro para la ingesta diaria del aditivo alimentario".

Los gestores del riesgo de la Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE han sido informados de las conclusiones de la EFSA y estudiarán las medidas adecuadas para garantizar la protección de los consumidores.

1. ¿Qué es el dióxido de titanio?

El dióxido de titanio se utiliza como colorante alimentario (E171) y, como ocurre con todos los colorantes alimentarios, su función tecnológica es hacer que los alimentos sean más atractivos visualmente, dar color a alimentos que de otro modo serían incoloros o devolverles su aspecto original. El dióxido de titanio también está presente en cosméticos, pinturas y medicamentos.

Puede encontrar más información sobre el trabajo de la EFSA en el ámbito de los aditivos alimentarios en nuestro sitio web.

2. ¿Qué alimentos contienen dióxido de titanio?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las principales categorías de alimentos que contribuyen a la exposición dietética del E171 son los productos de panadería fina, las sopas, los caldos y las salsas (con respecto a los bebés, los niños pequeños y los adolescentes), y las sopas, los caldos, las salsas, las ensaladas y las pastas saladas para bocadillos (niños, adultos y ancianos). Los frutos de cascara procesados son también una de las principales categorías de alimentos que contribuyen a la exposición de los adultos y ancianos.

3. ¿Debo dejar de consumir productos que contengan TiO2?

Aunque las pruebas de los efectos tóxicos generales no eran completamente concluyentes, sobre la base de los nuevos datos y los métodos reforzados utilizados, nuestros científicos no pudieron descartar la preocupación por la genotoxicidad y, en consecuencia, no pudieron establecer un nivel seguro para la ingesta diaria de TiO2 como aditivo alimentario.

En su papel de gestores del riesgo, la Comisión Europea y los Estados miembros reflexionarán ahora sobre el asesoramiento científico de la EFSA y decidirán las medidas reglamentarias adecuadas o los consejos para los consumidores.

4. ¿Qué ocurre a continuación?

El asesoramiento científico de la EFSA será utilizado por los gestores del riesgo (la Comisión Europea, los Estados miembros) para informar de cualquier decisión que tomen sobre posibles acciones reguladoras.

Más información en: