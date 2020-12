Duras críticas del PP de Narón al presupuesto municipal

Tras la presentación de un breve borrador de lo que serán los Presupuestos del Concello de Narón para 2021 por parte del Gobierno, los populares del municipio dicen no comprender algunas de las modificaciones incluidas, y critican que dicho borrador no ha sido comentado en ninguna reunión previa con los demás grupos ni se han tenido en cuenta medidas propuestas por otros colectivos desde el comienzo de la pandemia.

Teniendo en cuenta las duras circunstancias que la población de Narón está sufriendo con motivo de la COVID-19, el PP considera crucial una apuesta firme por las partidas sociales, como Acción Social, Igualdad y Promoción de Empleo. Esto está alineado perfectamente con las prioridades de la Diputación da Coruña, que ha incrementado el gasto social destinado a los ayuntamientos de la provincia.

Según los populares, sin embargo, el Gobierno TEGA-PSOE, a pesar de contar con este incremento, ha decidido reducir el presupuesto de Igualdad en un 30%, Promoción del Empleo en un 17% y Acción Social en un 4,6%. Además, los programas de Tiempo Libre para nuestros mayores contarán con un 33% menos y las actividades de Promoción Deportiva con un 24,5% menos.

La vulnerabilidad de las familias debería ser contenida con diversos programas de apoyo y promoción social, así como con oferta de cursos de formación para el empleo, con el fin de reimpulsar a los naroneses en el mercado laboral.

Por lo tanto, el PP Narón critica duramente la falta de consideración por los ciudadanos y su bienestar reflejado en los presupuestos de 2021. Es el momento de apoyar a las familias, los autónomos, las PYMES… "y el gobierno no lo está demostrando", según el portavoz del grupo municipal, Germán Castrillón.

EL BNG APUESTA POR LA CREACIÓN DEL SEGUNDO CIM DE LA COMARCA

El BNG de NARÓN reclama por registro un centro de información a la mujer (CIM) en Narón para que sea incluido en los presupuestos del 2021 del ayuntamiento que se van a aprobar esta semana. El CIM de Ferrol en la actualidad atiende a mujeres y personas del colectivo LGBT+ de toda la comarca y, el 25%, son de Narón.

Olaia Ledo, portavoz del grupo municipal del BNG de Narón, teletrabajando - FOTO: BNG Narón

El CIM de Ferrol atiende a mujeres y asociaciones de toda la comarca. El 25% de atención en los últimos años fue a personas de Narón. El ayuntamiento de Narón aporta una asistente social al CIM de Ferrol pero el resto de personas y atención cúbrela el ayuntamiento de Ferrol. Desde el BNG naronés consideran que, teniendo dos centros CIM en la comarca, se podría atender mejor a las personas que lo necesitaran. Además, desde el bloque inciden en que Narón, un año más, alcanza los presupuestos más elevados de su historia. Desde el Ayuntamiento reclaman que son sociales pero el BNG indica que bajan en tres partidas justamente con temática social y que , ni siquiera en el informe de alcaldía, se tratan propuestas sociales de cara a posibles necesidades de la pandemia.

Por todo esto el BNG naronés reclama una inversión que ellos consideran esencial “la construcción de un CIM que atienda a mujeres víctimas de la violencia machista y también al colectivo LGTB+ en Narón, octava población de Galicia, y asesorar y ofrecer asistencia jurídica, psicológica y laboral a las mujeres de su ayuntamiento que sufren violencia, ya sea a través de asociaciones o de manera individual” indica Olaia Ledo, portavoz del BNG de Narón. Las partidas, dicen desde el BNG, que se resolverían cogiendo el 1% de los presupuestos para temas de igualdad: algo más de 340.000 euros. Dicen que el CIM contaría con 45.000 euros que aporta la Xunta la estos centros llegados de fondos europeos y que, retirando partidas de publicidad y de las concejalías que menos desarrollan sus presupuestos todos los años (y por tanto quedan en remanentes) no tendrían mayor problema “El ayuntamiento tiene las cuentas saneadas gracias al trabajo de hace años del bloque pero ahora siguen manteniendo unas cuentas que no invirten en xenerar valor añadido a nuestro ayuntamiento. Por esto no quisimos entrar a un pacto con ellos, porque no son quien de transformar la realidad a mejor” indica Geno Carballeira, concejal del BNG.