La directora del Instituto para la Transición Justa destaca la "ganancia" de los proyectos para la zona

La directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha elogiado este jueves los "excelentes resultados" de las iniciativas de las iniciativas de revitalización industrial que promueve este departamento y que "suponen una ganancia de empleo" en áreas afectadas por reconversión, como As Pontes.

Ha sido precisamente en la Casa do Peso de As Pontes en donde Laura Martín ha participado en una jornada informativa sobre la evolución de los trabajos del Convenio de Transición Justa que se están desarrollando para esta zona, en la que también ha partidicado la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, el director xeral de Planificación Enerxética y Recursos Naturais, Pablo Fernández, la secretaria general de la Asociación de Municipios en Transición Justa-Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), Carolina Morilla, y el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso.

En el marco de este encuentro, la subdelegada ha destacado "la apuesta del Gobierno por revitalizar económica y socialmente" los ayuntamientos "afectados por el cierre de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes", algo que, en el caso de esta última zona, agrupa a once municipios de la provincia de A Coruña y otros tres de Lugo.

Laura Martín ha destacado que los catorce municipios incluidos en el Convenio de As Pontes "han presentado un total de 20 proyectos, siendo aprobados doce", con unas ayudas de siete millones de euros. Una vez finalizado el periodo de alegaciones, se espera que la resolución definitiva se publique en las próximas semanas.

Las subvenciones permitirán la rehabilitación y transformación de bienes, espacios y terrenos de titularidad pública para nuevos usos que refuercen su componente digital, ambiental y social o ayudarán a la creación de nuevos espacios.

Además, actualmente se "está trabajando en una nueva convocatoria de ayudas con idénticos objetivos, dotada con 25 millones de euros que se lanzará próximamente", para que, de esta manera, los ayuntamientos tengan una nueva oportunidad para materializar sus propuestas.

En cuanto a los proyectos industriales, se abordó el presentado por la empresa Sentury Tyre, para crear una fábrica de neumáticos con una inversión de 477 millones, y de una planta de ENCE para la producción de fibra blanqueada recuperada a partir de cartón y papel, que va contribuir a la bioeconomía a través de un proceso sostenible basado en la rutilización y en la minimización del uso de recursos naturales.

ENDESA

A estas iniciativas industriales se suma el proyecto de Endesa para sustituir la producción de la central térmica por otras con energías renovables, así como el proyecto de hidrógeno verde, impulsado de forma conjunta por Reganosa y EDP.

En cuanto a Endesa, el director general de la compañía para el Noroeste, Miguel Temboury, ha reivindicado este jueves, en el marco de esta jornada, el papel de la energía eólica en la transición energética y para el desarrollo socioeconómico del norte de Galicia.

El directivo ha manifestado que unos 750 empleos industriales de nueva creación y el mantenimiento de otros 551 puestos actuales de Alcoa en San Cibrao serán posibles gracias a 599 megavatios eólicos que Endesa desarrollará en las provincias de A Coruña y de Lugo tras ser declarados prioritarios por la Administración Pública.

Miguel Temboury ha presentado en la reunión de As Pontes el Plan Futur-e de Endesa, con el que el norte de Galicia superará el fin de la actividad en la central de carbón. Con este programa de desarrollo, la compañía eléctrica garantiza que la evolución hacia las energías renovables supondrá una reactivación de la comarca pontesa, así como la permanencia de Endesa en la zona a pesar de la clausura de la térmica.

La planta ya tiene permiso oficial de cierre para dos de sus grupos, mientras que otros dos siguen disponibles unos meses más hasta que se den determinadas circunstancias establecidas por el Ministerio de Transición Ecológica.