La dirección de Siemens Gamesa no apuesta por la planta de As Somozas

La dirección de la multinacional Siemens Gamesa no apuesta por la planta que tiene situada en el polígono industrial de As Somozas y así se lo hizo saber en la mañana de este martes, 6 de octubre, a los representantes del comité de empresa, en un encuentro mantenido en las propias instalaciones industriales.

Según les ha manifestado uno de los directivos de la empresa no hay más pedidos confirmados del modelo de pala SG114 más allá del 20 de diciembre de este año, y que es la que producen actualmente en la planta de nuestra comarca.

A través de un comunicado el comité de empresa incide en que la fabrica de As Somozas “se dedicará al mercado nacional por no ser competitivos en el internacional”, y que en caso de que los pedidos del modelo actual para el año 2021 no se confirman, “la empresa contempla diferentes escenarios”.

LOS NUEVOS MOLDES, A PORTUGAL

Desde el comité de empresa, compuesto por delegados de UGT y de CCOO, se incide que los modelos más modernos y de mayor tamaño, “SG 145, SG 155 y SG 170”, de 72, 77 y 85 metros de longitud respectivamente, para poder acometer su producción en As Somozas sería necesario “hacer una inversión” y que la planta recientemente adquirida en Vagos (Portugal), “ya está lista y no hay suficientes pedidos de estos modelos para que se fabriquen en otra planta”.

Es por ello que desde la parte social aseguran que “el futuro de la planta de As Somozas está supeditado exclusivamente al modelo SG 114”.