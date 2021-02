La diputada Montserrat García reclama al Gobierno “proyectos y alternativas serias” de reindustrialización

La diputada socialista Montserrat García registró varias preguntas e iniciativas para debatir en el Congreso sobre la situación industrial de Ferrolterra, demandando al Gobierno “alternativas empresariales y de empleo serias y creíbles” para la comarca.

En una de ellas, la diputada habla del cierre de la central termica de Endesa en As Pontes, haciendo referencia a un comunicado de la empresa en el que mencionaba el Plan Futur-e. “En el mismo se explicaba que se trata de uno conjunto de actuaciones y proyectos para atenuar el impacto del cierre, como el desarrollo de 1505 MW de capacidad eólica entre los años 2021-2026, cuya construcción creará 1.250 empleos directos”, explica García.

La diputada pontesa demanda al Ministerio de Transición Ecológica que explique en el Congreso si tiene conocimiento de estos proyectos pertenecientes al citado Plan Futur-e de Endesa para la transición justa de As Pontes, así como una relación de los mismos.

En otra iniciativa también sobre la central de Endesa, la diputada socialista pregunta al Ministerio de Transición Ecológica sobre las medidas que tiene previstas, dentro de la estrategia para una transición justa, “para la reubicación de los trabajadores de las empresas auxiliares”.

SIEMENS GAMESA

Por otra parte, García llevó al Congreso el cierre de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas, recordando que “el cierre fue anunciado casi al mismo tiempo que la empresa hizo público su interés por invertir unos 120 millones de euros para la tecnología de hidrógeno verde, a través de la investigación en aerogeneradores destinados la energía eólica marina”.

Recuerda la socialista que el Gobierno que preside Pedro Sánchez envió en 2020 a la Comisión Europea un borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), y que la Ley de cambio climático y transición energética está en la fase de relatorio en el Congreso de los diputados y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 “incluye 5.300 millones de euros para el fomento de energías renovables, cuyo objetivo es desarrollar proyectos por 2.200 MW de energía eólica al año para conseguir los objetivos marcados para 2030”.

Ante esta situación, Montserrat García pregunta en el Congreso al Ministerio de Industria si “esta empresa recibió alguna línea de subvención para el desarrollo de su negocio en la planta de As Somozas por parte del Gobierno de España, si cumplió con los requisitos de inversión posterior y a ser posible una participación público-privada que reinvierta en la planta para hacerla tan rentable como para participar en el objetivo eólico nacional como suministrador clave”.

AYUDAS EUROPEAS

En una segunda pregunta, en esta ocasión al Ministerio de Transición Ecológica, García demanda “mecanismos de apoyo a la industria y las energías renovables desde el plan europeo Next Generation o desde los Convenios de transición justa que salven la producción de As Somozas” y, en el caso de cierre, “cuáles son las alternativas de empleo desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, similares a las alternativas que se barajan al cierre de otras infraestructuras energéticas”.

“La decisión de cierre de Endesa As Pontes y Siemens Gamesa en As Somozas no tienen una justificación económica o industrial, pues ambas plantas generan beneficios y tienen una alta capacitación”, finaliza la diputada de As Pontes.