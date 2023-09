La Diputación apoya la dinamización turística del recinto ferial de Moeche y sus ferias monográficas

La Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad en la sesión plenaria celebrada este viernes, 15 de septiembre, el convenio por el que se instrumenta la subvención nominativa para la financiación del proyecto “Dimamización y potenciación turística del recinto ferial de Moeche y sus Ferias Monográficas 2023”.

La entidad provincial apoyará esta actividad con una aportación de 38.904 euros, el 80 % de la financiación total del proyecto, que asciende a 48.630 euros.

El objetivo de este proyecto es dinamizar y potenciar de manera turística el recinto ferial de Moeche y sus ferias monográficas del año 2023.

Los días 11 y 23 de cada mes Moeche se llena de vida y actividad gracias a la celebración de ferias mensuales y los mercados, convirtiéndose en una potente base de la economía gracias a los productos locales.

Además, a lo largo del año se celebran un total de cuatro ferias monográficas que cuentan con un gran valor turístico y patrimonial para el municipio: la "Feira do Queixo", la Feria del Caballo, la Feria de Gando Vacún Raza Rubiga Galega y la Feira das Fabas.

La Feira do Queixo nace en marzo de 2016 con el fin de impulsar el queso artesano como producto de cercanías, apoyar el sector lácteo comarcal y ser un factor de desarrollo local potenciando no solo el queso, si no también el pan, un producto de alta calidad del municipio.

La Feira do Cabalo del año 2023, que tuvo lugar el 23 de abril, es uno de los eventos de este tipo con mayor singular del mundo equino en toda Galicia. Se dan cita todos los años personas aficionadas del mundo ecuestre de toda la zona noroeste de España, llegando a concentrar más de 5.000 personas en el municipio.

Otra de las ferias monográficas que se celebra en Moeche es la Feira do Gando Vacún da raza Rubia Galega, que pretende poner en valor a tradición a través de la recuperación del comprado de ganado que se celebraba en Moeche todos los martes durante décadas. El pasado 23 de julio se celebró la VI edición de esta Feria.

La última de las ferias monográficas es la Feira das Fabas, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre, como espacio para promover el producto local y las alubias de Lourenzá, atrayendo la gente y visitantes a través de la gastronomía.

Desde la Diputación de A Coruña promueven este tipo de eventos, ponen en valor a tradición y el patrimonio histórico para sus ayuntamientos, alcanzando al mismo tiempo un grano potencial turístico que atrae la visitantes de diversas zonas geográficas.