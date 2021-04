La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol cuenta con un nuevo sacerdote

La Catedral-Basílica de Mondoñedo (Lugo), acogió desde las 11,00 horas de este sábado, 24 de abril, la ordenación sacerdotal del joven Jaime Iglesias García.

Ha sido en una ceremonia que ha estado presidida por el obispo de León, anteriormente de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal.

En una celebración muy emotiva, desarrollada respetando las restricciones sanitarias, Jaime Iglesias ha sido ordenado nuevo sacerdote.

El obispo de León con el nuevo sacerdote de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol - FOTO: Roberto Marín

Este domingo, día 25, desde las 17,00 horas, oficiará su primera eucaristía en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza, en Ferrol.

Esta ha sido la Homilía de monseñor De las Heras en la ordenación sacerdotal de Jaime Iglesias:

"Vive con alegría profunda, en verdadera caridad, el ministerio ordenado, sirviendo a Dios y a su pueblo y nunca a ti mismo"

«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68).

¿Dónde se dirige nuestra vida? ¿A qué o a quién dedicamos nuestro corazón? El camino vocacional de un cristiano ha de ser una continua vuelta al amor primero. El camino vocacional de Jaime es un retorno a su primer amor: el amor de Dios nuestro Señor con su plan de salvación para la humanidad.

El sacerdocio ministerial es ofrenda y se llena de plenitud y vida por la entrega de uno mismo, poniendo a Cristo en el centro y tener con los hermanos, especialmente con sus predilectos, los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Él (cf Flp 2,5), con la extraordinaria recompensa de ganar la vida perdiéndola, aparentemente.

Esta recompensa evangélica, lejos de toda compensación superflua, inunda de luz las sombras que acechan el corazón del ministro ordenado, para dar vida abundante a otros.

Es la misión de Pedro en el libro de los Hechos de los apóstoles devolviendo la salud y la vida en nombre del Resucitado, que no es otro que «Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él» (Hch 10,38), como testimonia el mismo Pedro.

Oficiante y ordenado se abrazan tras la celebración - FOTO: Roberto Marín

El Señor siempre nos busca antes que nosotros a Él, nos prioriza y nos invita a responderle de la mejor forma posible para nosotros y para el bien de su santo pueblo fiel y amado. Por esa razón nos encontramos hoy aquí uniéndonos por esta celebración gozosa al camino del sacerdocio ministerial de Jaime y de todos los que, como él, han recibido esta llamada a servir y lavar los pies a los que ya no son siervos, sino amigos; para permanecer acompañando en este tiempo de gracia a los hombres y mujeres que peregrinan en Mondoñedo-Ferrol, lugar de Dios.

Este servicio ministerial es un tesoro por el que siempre estarás agradecido, Jaime, como bien sabes. Solo podrás pagar al Señor tanto bien cómo te ha hecho, compartiendo gratuitamente el amor y la misericordia, la paz y la gratuidad, la pobreza que te enriquece, la riqueza de los sacramentos… Cuanto has recibido gratis de Él.

Déjate configurar con Cristo, sumo y eterno Sacerdote, unido al obispo diocesano, a tus hermanos presbíteros, a las personas consagradas, a los fieles laicos, al pueblo de Dios entero, prolongando en la vida la comunión que se alimenta del Evangelio que predicarás y de los sacramentos, principalmente de la Eucaristía, que presidirás.

Sé consciente de que Cristo, el único Maestro, te hace partícipe de su misión y de su ministerio.

Transmite con alegría la palabra de Dios que has recibido. Ora y cree lo que lees, enseña lo que crees y has orado y practica lo que enseñes. Cuanto siembres, será fecundo si nace de tu corazón y de tu oración sacerdotales. Que tu vida sea estímulo para los discípulos misioneros de Jesús y para otros con el cuidado de no herir nunca a nadie.

Date cuenta de la grandeza de incorporar nuevos miembros a la Iglesia por el bautismo, como ya has hecho siendo diácono; del poder sanador de la reconciliación, casa de la misericordia; de la unción, alivio para los enfermos. Date cuenta de la oración que haces por amor a tus hermanos y a toda la humanidad. Que nadie quede fuera de tu súplica ni de tu acción de gracias. Gasta bien tu tiempo con los pobres y los enfermos, con todos los que te lo pidan, aunque te parezca una carga pesada. El Señor la llevará siempre contigo y te aliviará.

Acompaña a los jóvenes, acoge a los niños, a sus padres, a las familias, escucha a los ancianos y a quienes sufren. Vive con alegría profunda, en verdadera caridad el ministerio ordenado, sirviendo a Dios y a su pueblo y nunca a ti mismo. Sé eslabón de unidad; no consientas divisiones y menos por tu causa.

Practica la cercanía ministerial teniendo siempre presente el modelo del buen Pastor, que vino a dar la vida por sus amigos; a buscar y salvar lo que estaba perdido. Jaime, decimos contigo: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna». Dalo todo y recibirás todo. Ten la seguridad de que Él colmará el corazón de pastor que te ha regalado para donarlo dichosamente. Amén.