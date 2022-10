Diego Calvo apuesta por lograr en Fene una mayoría que de paso a "un gobierno estable"

El presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, aprovechó la celebración del congreso local que su formación celebró este pasado viernes en el Ayuntamiento de Fene para avalar a Gumersindo Galego como candidato popular a la alcaldía del municipio en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.

Acompañado del secretario general del Partido Popular de la provincia de A Coruña, Evaristo Ben, Calvo señaló al recién elegido presidente local como la única persona capacitada para conseguir que Fene recupere la “normalidad” de un ayuntamiento que, en su opinión, fue noticia en los últimos años por “muchas cosas y ninguna de ellas buena”.

En este sentido, el presidente provincial aprovechó para recalcar que los vecinos de Fene no se merecen todo lo que padecieron en la última legislatura. “Fue surrealista. Aquí vivimos una moción de, por lo menos dudosa legalidad, vimos como condenaban a una concejal por su responsabilidad cuando nos echaron de la alcaldía, sufrimos las consecuencias de un gobierno en clara descomposición, de un gobierno a lo que solo le importó mantenerse en el poder”, afirmó Calvo.

Por todo esto, el líder de los populares en la provincia no dudó en asegurar que los vecinos de Fene tienen que estar “cansados y avergonzados” de un ejecutivo local que no fue capaz de cumplir con su responsabilidad de gestionar el municipio. “Vosotros padecéis más que nadie la falta de proyectos, de iniciativas y de ayudas”, dijo Calvo, quien defendió que esta situación no puede repetirse.

“Si queremos que Sindo vuelva a ser alcalde os necesitamos a todos. Necesitamos un partido unido, un partido fuerte, activo, un partido que esté en todos los rincones de Fene”, reclamó Calvo quien cargó contra el “sectarismo” que, a su juicio, marca las políticas del BNG.

“Es nuestro momento. Es el momento de que Fene vuelva a tener un Gobierno que gestione, que baje impuestos, que pague las deudas y que traiga inversiones. Un gobierno como el que ya tuvimos y al que puso fin un pacto que no tuvo en cuenta lo que habían elegido los vecinos”, concluyó el presidente popular.