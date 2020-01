Dieciocho centros escolares de nuestras tres comarcas participan en el programa de Clubs de Lectura

Un total de dieciocho centros escolares de Ferrolterra, Eume y Ortegal participan en el programa de Clubs de Lectura dirigidos a centros públicos que imparten enseñanzas de ESO, Bachiller, FP o régimen especial durante el curso 2019-20.

Según ha informado la Xunta, la iniciativa impulsada por la Consellería de Educación que forma parte del Plan Lía de Bibliotecas escolares, tiene como objetivo impulsar el hábito lector y mejorar habilidades sociales y el aprendizaje en las bibliotecas de los centros.

Se trata del IES Ortegal de Cariño; IES Punta Candieira de Cedeira; el CPI A Xunqueira de Fene, los ferrolanos IES Canido, IES Concepción Arenal, IES Catabois, IES Ferrol Vello, IES Ricardo Carballo Calero, IES Saturnino Montojo, IES Sofía Casanoa y la Escuela Oficila de Idiomas (EOI).

También participan en este propuesta el IES As Telleiras y Terra de Transancos, ambos en Narón, así como el IES Breamo e IES Fragas do Eume de Pontedeume, el IES Moncho Valcarcel y el IES Plurilingüe Castro da Uz de As Pontes de García Rodríguez, además del CPI de San Sadurniño.

La Conselleria destina fondos para la adquisición de libros del club de lectura, que después pasarán a formar parte de los fondos de la biblioteca, según ha señalado el Gobierno gallego.

La Xunta ha subrayado que esta iniciativa crea así grupos de dinamización a favor de la lectura en las comunidades educativas, útiles para incorporar a la lectura a los jóvenes "con poco interés" en el ámbito.

También ha recalcado que se demuestran útiles para "mejorar" la autoestima, las habilidades sociales y de lectura del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.

Por último, el Gobierno autonómico ha indicado que en estas reuniones tienden a introducir las tecnologías de comunicación y la lectura digital, además de relaciones con otros clubs, bibliotecas públicas o con entidades culturales.