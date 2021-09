El PP denuncia el estado de abandono de las vías municipales de Fene

Durante cinco plenos consecutivos el grupo municipal del partido popular de Fene reclamó el arreglo, entre otros, de tres viales intransitables, sin relacionar ya el resto que están en situación de abandono.

El PP de Fene atribuye la situación a la mala gestión del alcalde Juventino Trigo y de la concejalía de servicios en manos de la socialista Mar Piñeiro.

Viales en San Marcos-Sillobre, en los Carballás en Perlío-Barallobre o a Río de Saa desde el acceso de Fene para comprobar que por los tres viales no se puede circular. Critican que "no se trata ya de la existencia de baches si no inexistencia de asfalto en el firme".

Durante cinco plenos consecutivos el grupo municipal del partido popular de Fene reclamó a la concejal de servicios una inmediata actuación en los tres viales a lo que contestó “que se está en ello”, sin que hasta la fecha haya hecho nada ya a las puertas del invierno.

Igualmente en los mismo plenos el PP solicitó que comenzase la limpieza de las cunetas ante la llegada de las lluvias a lo que igualmente respondió que “se está en ello” sin que se haya ejecutado ni un solo metro de limpieza.

Si bien la actuación depende de la concejalía de la socialista Mar Piñeiro, desde el PP estiman que el único responsable de tal situación es el alcalde Juventino Trigo "que no ha hecho ni el mas mínimo esfuerzo para “animar” a su concejal a que, de una vez por todas, acometa con urgencia dichas obras", declaran.

"La pésima gestión de la concejalía de obras está llevando al grave deterioro de los viales. Basta un pequeño recorrido por las parroquias del ayuntamiento para comprobar que no se ha invertido ni un euro en el mantenimiento de los mismos", dicen desde el PP fenés. "A ello se suma la maleza que invade todas las cunetas de las pistas municipales y de seguir así el próximo invierno llevará el deterioro absoluto de los viales", aseguran.

Desde el PP se recuerda al alcalde que pese al ingente numero de empresas que prestan sus servicios sin contrato en Fene, "estaría bien que iniciara tales actuaciones y dejase de gastar el dinero en jardines ornamentales y fuegos artificiales"