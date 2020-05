Cuatro alumnas del colegio del CPI As Mirandas ganan el concurso nacional "Reto BigData"

Las alumnas Paula Fernández, Salma Martínez, María Cagide y Irune Fornos , alumnas de 4º de la ESO del CPI As Mirandas de Ares, coordinadas por la profesora del centro Cristina Sande, se proclamaron ganadoras, del concurso nacional “Reto BigData” organizado por el programa Educativo de la Fundación La Caixa, “ EduCaixa”. El premio sería un viaje para todo el equipo a Silicon Valley en California, pero debido a la alerta sanitaria este año no puede ser, y el premio consiste en uno ordenador portátil para los alumnos y una formación on line MIT para los docentes.

La Fundación La Caixa , en su programa Educativo, "Educaixa", organiza desde hace seis años diferentes concursos nacionales, denominados “Retos”, que trabajan las competencias digitales, el espíritu crítico o la competencia científica y de investigación, dirigidos a estudiantes de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional.

Este año, por primera vez, ocho alumnos de 4º de la ESO del CPI As Mirandas (Paula, Salma, María, Irune, Yaiza, Lucas, Carolina y Clara), coordinados por las profesoras del centro Belén Morón y Cristina Sande, participaron en el Reto BigData, dentro de una actividad propuesta en la clase de matemáticas que tenía como obxetivo poder conocer el gran papel de los datos y su análisis en la presente era digital.

Los ocho alumnos se organizaron en dos grupos diferentes y, con dedicación y robando tiempo de su tiempo de ocio, presentaron dos artículos en la primera fase del concurso siendo su temática “El Consumo y la producción responsable”.

Después de muchos esfuerzo, los trabajos se presentaron a principios de marzo siendo seleccionados los dos para la siguiente fase, después de competir con más de 1.500 trabajos presentados.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Si todo había ido como en años anteriores, el siguiente paso habría sido disfrutar de unas jornadas de formación en Barcelona donde además de compartir con otros equipos de toda España una experiencia de un nuevo reto, tratarían de de ganar el premio final de un viaje para todo el equipo a Silicon Valley en California. Teniendo en cuenta la crisis sanitaria en la que estamos en estos últimos meses, y ante la imposibilidades de viajar a Barcelona, La Caixa decididu susituir las jornadas de formación por un Campus Virtual que se celebró en la primera semana de mayo, como recompensa y reconocimiento a todos los equipos y a su trabajo. En este Campus participaron los ocho alumnos del CPI de Ares.

Si bien finalmente sólo uno de los equipos se proclamó ganador, el programa fue toda una experiencia para todos los participantes.

También hay que felicitar a 8 ganadores, Antía, Yaiza, Aroa, Daniel Varela, Ismael, Álvaro, Luis y Daniel, un grupo de 1º de ESO del CPI Las Mirandas que se proclamó ganador clasificándose cómo uno de los tres mejores equipos de 1º de ESO de Galicia del Rally Matemático y Científico sin Frontera.

Desde el centro dan las gracias a las profesoras del departamento de matemáticas y al alumnado por la ilusión que tienen por aprender y por todo el trabajo realizado.

Estos premios son una recompensa muy merecida del trabajo, esfuerzo y dedicación de las profesoras del Departamento de matemáticas, gracias Belén y Cristina!!!