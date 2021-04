El CSIC identifica en la judía común un gen para determinar dónde y cuándo cultivarla

Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2021. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el marco de la línea de investigación que desarrolla en Galicia acerca de los factores que controlan el tiempo que tarda una planta en florecer, ha descubierto cambios genéticos ancestrales esenciales para la producción mundial de cultivos, en concreto, de la judía.





“El tiempo de floración es un aspecto importante en la adaptación de una planta, silvestre o cultivada, a su entorno. Se sabe que los ancestros silvestres de numerosos cultivos tenían distribuciones bastante restringidas y que se necesitaron cambios genéticos para que pudieran expandirse y crecer con éxito en diferentes latitudes y zonas climáticas”, explica Marta Santalla Ferradás, investigadora científica del CSIC y jefa del grupo Genética del Desarrollo de Plantas de la Misión Biológica de Galicia (MBG).





En este contexto, el citado grupo diseñó una investigación tomando como objeto de estudio la judía común, originaria de las regiones subtropicales de América del Sur y Centro América y que en la actualidad se cultiva en todo el mundo, con el cometido de producir un alimento con un bajo aporte calórico por sus vainas verdes, y como legumbre seca y fuente de proteína vegetal.





La investigación contó con la colaboración de la Universidad de Tasmania (Australia), y de Innovation Center of Molecular Genetics and Evolution e Institute of Crop Sciences (China).





“El trabajo de investigación se desarrolló a través de un análisis genético detallado y de un amplio estudio de variedades de judías silvestres y domesticadas en diferentes condiciones ambientales y de laboratorio”, explica Marta Santalla Ferradás.





“El principal resultado radica en la identificación de las variantes genéticas que permitieron a las judías completar su ciclo de crecimiento durante el verano en las latitudes altas de todo el mundo. En concreto, se ha identificado un gen determinante de dónde y cuándo cultivarlas y se ha observado que las variedades de judía que lo tienen inactivo presentan dificultades para detectar los días largos, lo que tiene como resultado que florecen y maduran antes. Esto repercute en poder desarrollar variedades adaptadas a los diferentes entornos, lo que es imperativo para predecir y prepararse para el cambio climático futuro”, destaca.