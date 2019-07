Se creará una comisión de traballo para buscar soluciones a la inactividad de la central térmica de As Pontes

Los transportistas del carbón afectados por la inactividad de la Central Térmica de Endesa, en As Pontes, llegaron ayer a Madrid tras haber protagonizado en la jornada del pasado lunes un recorrido por las principales ciudades gallegas.

Fueron 139 los camioneros que ayer se concentraron delante de Nuevos Ministerios para reclamar una solución a su situación actual.

REUNIÓN

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, se reunió, ayer nuevamente en Madrid, con el secretario de Estado de Energía y Minas, José Domínguez Abascal, para trasladarle, de manera formal, las peticiones de As Pontes y los ayuntamientos de la comarca para lograr una transición energética justa y ordenada; unas solicitudes que ya había hecho llegar en un anterior encuentro, la semana pasada.

González Formoso, que acudió a la reunión acompañado por la diputada en el Congreso, Montserrat García, el concejal de Urbanismo, Antonio Alonso, la Concejal de Industria, Ana Pena, junto con el presidente de la Asociación del Colectivo de Transportistas (La. C. T. C), Manuel Bouza y el presidente del comité de empresa Endesa, Luis Varela, solicitó que “se tomen medidas a corto plazo para atajar la situación de inoperatividad de la térmica y se ponga fin a la especulación que está afectando al precio de las emisiones de CO2”.

Formoso defendió la necesidad de que centrales como la de As Pontes, que están cumpliendo con todos los requisitos para adaptarse a la normativa europea sobre reducción de emisiones, sean protegidas ante la intervención de los fondos estadounidenses en el comprado europeo de derechos de emisiones de CO2; un mercado abierto que está permitiendo la especulación de un país, que no firmó el protocolo de París y que provocó que, durante lo último año, se triplicara el valor de los derechos de emisión.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE TRABAJO



Por otra parte, Ana Pena, responsable de Industria, calificó el encuentro como muy positivo y mostró su satisfacción por el compromiso adquirido por el Ministerio de Transición Ecológica para la puesta en marcha y creación de una comisión de trabajo, en la que estarán integradas todas las partes afectadas por la situación de inoperatividade de la central térmica pontesa; es decir: Ministerio de Industria, Ministerio de Transición Ecológica, el de Fomento, Red Eléctrica de España, Endesa.

En el caso de la central de As Pontes se está invirtiendo 220 millones de euros para adaptarse a los límites europeos de emisión industriales, y permitir, de este modo, que pueda continuar con su actividad productiva. Esta situación no solo afecta la central de las Pontes, sino a todas las térmicas de España y, en ese sentido, el ejecutivo local hizo hincapié en que “ser partícipes de esa mesa de trabajo y que todas las partes implicadas puedan opinar y proponer soluciones a corto, medio y largo plazo es algo que valoramos muy positivamente, considerándolo esencial lograr una transición energética gradual y justa”.