Continúan las actuaciones de desbroce en la localidad de San Sadurniño

El Ayuntamiento de San Sadurniño mantiene trabajando desde hace varias semanas los tractores municipales con el objetivo de desbrozar la totalidad de las pistas de su titularidad. No es tarea fácil, ya que el terreno a cubrir es de 238,75 kilómetros de cunetas y ribazos por partida doble, y más aún con el verano tan atípico que estamos teniendo, donde la combinación de humedad y calor favorece el rápido crecimiento de la vegetación, hasta el punto de que las zonas recortadas rebrotan en cuestión de días. Aunque este tipo de climatología no es únicamente un problema para los desbroces, si no que también es un aliado contra los incendios, de ahí la gran relevancia de rebajar la maleza.

El objetivo del área de Servicios es haber completado el programa anual de limpieza antes del 30 de septiembre puesto que así lo estipula el convenio de prevención y defensa contra incendios, suscrito con la Consellería de Medio Rural y cofinanciado parcialmente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020. La ayuda asciende a 16.262,50€, con los que se estima un alcance de 125 hectáreas de superficie. En el convenio se incluyeron un total de 257 pistas y caminos municipales, que suponen una longitud total de 238.575 metros. Traducido la superficie -ya que hay que repasar 2,5 metros de ancho por cada lado de la pista- obtenemos que al final de las actuaciones deberán haberse completado 1.192.875 m², o lo que es lo mismo, cerca de 120 hectáreas de terreno. Desbrozar las pistas de San Sadurniño es equivalente a tener que limpiar una superficie de 165 campos de fútbol.