La consellería de Medio Ambiente asegura que sigue avanzando en el desarrollo del PRUX Fragas do Eume

Los propietarios de terrenos en el Parque Natural Fragas do Eume se concentran este jueves a las once de la mañana delante de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela. El motivo: reclamar compensaciones justas por lo que consideran una expropiación encubierta en virtud del cumplimiento de recientemente aprobado Plan Rector de Usos e Xestión ( PRUX). Los propietarios también critican la falta de entendimiento entre la Xunta de Galicia y la Diputción de A Coruña que está provocando muchas carencias en este entorno natural. No hay servicio de autobuses como otras temporadas estivales, la carretera que va desde la entrada de Ombre hasta el cenobio de Caaveiro se encuentra un estado calamitoso, y los puentes colgantes suponen un peligro para los turistas, algunos incluso están cerrados.

Al hilo de esta manifestación, la Vicepresidencia segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda anunció que mejorará el puente colgante Cal Grande, mediante la renovación del sistema de suspensión. La obra, que supondrá una inversión superior a los 100.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, comenzará previsiblemente el próximo mes de agosto.

Dentro del programa de conservación y mejora de infraestructuras, instalaciones y equipamientos incluido en el PRUX, también está en marcha la contratación de un inventario digitalizado que incluya todas las infraestructuras viarias presentes en el parque natural para mejorar la regulación de los accesos al parque, tránsito de personas y vehículos a motor, así como las actividades de uso público.