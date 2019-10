Conde pide tiempo al gobierno en funciones al que tacha de "irresponsable"

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, pide al Gobierno en funciones "tiempo" para la central térmica de As Pontes, mientras que ha calificado de "irresponsable" que desde el Ejecutivo se busque trasladar "las culpas a los demás".

Conde ha respondido así a las declaraciones de la la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que denunció falta de colaboración por parte de la Xunta y aseguró que Endesa "ha engañado" con su cuentas para dar "una falsa impresión" de viabilidad.

"Lo propio de cada gobierno es asumir sus responsabilidades", ha sentenciado Conde, a preguntas de los periodistas, tras participar en un foro sobre 'La industria ante el contexto energético actual". Por ello, ha pedido al Ejecutivo de Sánchez "responsabilidad" y que "asuma sus competencias". "Tiene que plantear una transición coherente con Europa y con la realidad de nuestro tejido productivo", ha insistido.

Antes, en su intervención, ha acusado al Gobierno en funciones de "negar" a Galicia una "transición energética justa" frente a la negociación de una estrategia en este ámbito con las autonomías de Asturias, Aragón y Castilla y León, según ha expuesto.

Al Ejecutivo, le ha recordado también que "Europa no pide que las centrales se cierren en 24 horas"."Lo que se propone a Endesa y a Galicia es una ruptura energética que está fuera del trabajo que impulsa la UE", ha apostillado el conselleiro, quien ha abogado por "homologar" la térmica al resto de centrales europeas; lograr un precio competitivo con respecto al gas y "trabajar" en la búsqueda de alternativas industriales.

INESTABILIDAD POLÍTICA

Durante su conferencia en el marco del foro celebrado en A Coruña sobre el contexto energético actual, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, incidió también en que las comunidades autónomas necesitan que España se vea como un país "que aporta confianza". "Y necesitamos que las decisiones que salen de Madrid permitan el correcto funcionamiento de las competencias que tenemos transferidas", ha recalcado.

Conde hizo las declaraciones en el marco de unas ponencias sobre industria en A CoruñaMoncho Fuentes

Y es que, en su intervención, ha aludido a una situación política en España "que no llama al optimismo" por la existencia de un Gobierno en funciones y por la situación en Cataluña. "Una enorme inestabilidad que puede provocar daños de incalculables consecuencias", ha incidido el conselleiro, quien ha apuntado también a una "desaceleración" en la economía.

En este contexto, ha reprochado la actuación del Gobierno en funciones con Galicia. "No sabemos cuánto tiempo más se va a retrasar la llegada del AVE", ha reprochado. Mientras, ha culpado al Gobierno de poner "contra las cuerdas" a sectores como la industria electrointensiva o las centrales térmicas.

Si en el caso de las térmicas, ha culpado al Gobierno socialista de favorecer su cierre "desde la inacción", le ha reprochado no haber aprobado todavía un estatuto electrointensivo."Si no hay estatuto, no hay precio", ha dicho al reclamar un coste energético competitivo; pero también medidas como la supresión del impuesto sobre la producción de la energía eléctrica o del céntimo verde en el carbón.

REIVENTAR EL MODELO PRODUCTIVO

En cuanto a los retos existentes ha dicho que desde la Xunta se está trabajando para que Galicia sea "una excepción ante la incerteza que hay en España". Al respecto, ha apuntado a las medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo gallego para favorecer el sector industrial, entre los que ha citado la captación de nuevas inversiones. "Vamos a destinar más de 200 millones de euros a facilitar esa Galicia más innovadora y competitiva", ha aseverado.

También ha abogado por una reinvención del modelo productivo "que en Galicia hay que afrontar desde el realismo", ha recalcado; por la "diversificación" y por aprovechar "las oportunidades" de la transición energética. "Galicia está apostando por ser más verde de lo que es", ha dicho recordando que este año entrarán en funcionamiento una veintena de parques eólicos.