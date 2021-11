Conde asegura que la reactivación de As Pontes demuestra la "precipitación" del Gobierno

El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, considera que la reactivación de la central térmica de Endesa en As Pontes demuestra que "fue una precipitación" la decisión del Gobierno central de "cerrar todas" las centrales térmicas.

En declaraciones a los medios durante la presentación de una unidad mixta de investigación en Lugo, el también conselleiro de Economía, Empresa e Innovación se ha mostrado en contra de "depender de una sola energía", en este caso el gas, "para garantizar el precio eléctrico competitivo y el suministro".

"Fuimos los primeros en cerrar todas las centrales térmicas y ahora somos los primeros en reactivarlas. Es una situación incoherente que solo está pasando en España y que desde luego nos pone en una situación de enorme dificultad tanto para garantizar el precio eléctrico competitivo a las familias y a las pymes, como para garantizar el suministro", ha resumido Conde.

Además, el vicepresidente económico ha lamentado el "hermetismo" que mantienen desde el Gobierno central y desde la empresa, ya que no trasladaron a la Xunta "ningún tipo de información" sobre la reactivación de la planta de As Pontes.

"Es una situación que, simplemente, pone de manifiesto esa precipitación y sobre que la transición energética, sin medidas coherentes y planificadas, es un error", ha subrayado Conde, quien también ha asegurado que España va "en contra de los criterios" de otros países europeos "que no están dependiendo exclusivamente del gas".

Y es que esta situación, según sus palabras, instaura la "duda razonable" de que, "si no estuviese As Pontes, esas garantías de suministro no son tan sólidas" como había hasta este momento.