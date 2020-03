El concello de As Pontes critica la incoherencia de As Pontes sobre el futuro de la central térmica

La corporación municipal del Ayuntamiento de As Pontes, los sindicatos UGT, CC. OO y CIG, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de As Pontes ( Cohempo), la asociación de empresarios SEARA y la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes critican la falta de coherencia de Endesa sobre el futuro de la central térmica instalada en el municipio.

Así, subrayan que la empresa “está jugando con la opinión pública y con As Pontes, trasladando un mensaje contradictorio".

Manifestando, a través del medios de comunicación, su decisión de cerrar la planta de As Pontes a mediados del año 2021 haciendo caso omiso al compromiso que había adquirido para procurar alternativas a la generación de energía eléctrica con carbón, en el complejo de As Pontes, sustituido por biocombustibles.

Asimismo, todos los miembros de la Mesa de Transición Energética de las Pontes echan en falta el compromiso de Endesa con el empleo vinculado, “desatendiendo las solicitudes que se le trasladaron para abrir vías de diálogo directo que los trabajadores y trabajadoras de las empresas auxiliares y los transportistas, mostrando una total falta de responsabilidad”.

Por otra parte la Mesa de Transición Energética de As Pontes reitera la necesidad de modificar la Ley del Sector Eléctrico, en lo tocante a la capacidad de acceso de evacuación de los nosotros de la red y de la concesión de uso privativo de las aguas en los ayuntamientos en los que se ubican centrales térmicas.

Así, la Mesa de Transición Energética entiende, que es “necesario, obligatorio, y urgente introducir aspectos correctores, desde el punto de vista de justicia social y transición justa, en los mecanismos de acceso a las redes y a las concesiones de agua en los territorios en los que se ubican las centrales térmicas, de forma que los recursos repercutan sobre estos ayuntamientos y actúen como vectores de crecimiento económico en los territorios afectados”.