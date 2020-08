El Concello de Pontedeume denuncia el abandono de neumáticos en el municipio

El Ayuntamiento de Pontedeume denuncia una vez más el abandono de neumáticos, enseres y voluminosos en lugares y horarios no indicados. Añaden que este tipo de actuaciones tienen graves consecuencias en medio ambiente y en la salud de todo el vecindario,y también que no es la primera vez que el concello se enfrenta a estas situaciones. De hecho, el ayuntamiento tiene dos expedientes en curso para sanción y advierte que no descarta tomar otro tipo de medidas para evitar estas conductas incívicas.

El alcalde en funciones, José Simoes, hace un llamamiento a la responsabilidad vecinal, recordando la existencia de un servicio municipal gratuito para la recogida de este tipo de residuos.