El concello de Cerdido presenta un recurso de alzada contra el parque eólico del Badulaque

El Ayuntamiento de Cerdido acaba de presentar un recurso de alzada al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico frente a la resolución de 17 de abril de 2023 de la Dirección General de Política Enerxétic y Minas, por la que se otorga la Enel Green Power España S.L. autorización administrativa previa para el parque eólico de Badulaque de 90 MW, y sus infraestructuras de evacuación, ubicadas en Valdoviño, Cerdido, Cedeira, Moeche, As Somozas y As Pontes.

Desde la administración local alegan que se vulneró el principio de congruencia e ilegalidad de la colocación de los eólicos fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico del Plan Sectorial Eólico de Galicia por la inexistencia de motivación en la adopción de la excepcionalidad.

Desde la corporación municipal indican que no fueron contestados todos los alegatos y que la conclusión a la que se llegó desde la Delegación del Gobierno es incorrecta, puesto que el conjunto de los alegatos no fue suelo de carácter ambiental, si no que también fueron de carácter administrativo, pero las únicas que fueron contestadas en tiempo y forma fueron las de carácter ambiental.

El Ayuntamiento presentó en su día un escrito de alegatos conjunto, dado que se someterá la información pública tanto el Estudio de Impacto Ambiental como la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico.

El plazo para presentar este recurso de alzada finalizaba este lunes, 29 de mayo.