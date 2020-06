El comité de Siemens Gamesa en As Somozas preocupado por una posible deslocalización hacía Portugal

El comité de empresa de la planta que la multinacional Siemens Gamesa tiene en As Somozas ha mostrado su “miedo a una posible deslocalización” de esta planta, tras la compra por parte de la compañía de “una fábrica en Portugal en la que están haciendo grandes inversiones y la puesta de moldes”, en donde se elaboran las palas para aerogeneradores, “que en su día apuntaban que iban a venir para la planta de As Somozas”, incidiendo en que este equipamiento “ni lo tenemos, ni se le espera y se están instalando en Portugal”, en alusión a la planta Ria Blades, en Vagos, cuya adquisición se cerró en abril de este año.

A través de un documento presentado al gobierno y a los grupos en la oposición en el Ayuntamiento de As Somozas, al que ha tenido acceso Europa Press, se incide en que solo tienen ocupación para lo que resta de 2020, pero reclaman el “compromiso por parte de la empresa de carga de trabajo para el año 2021”.

También se pide que se realicen “inversiones, tanto en infraestructuras como en nuevos moldes que hagan que la fábrica sea más competitiva y tenga viabilidad de futuro a más largo plazo”. Alertan de que las instalaciones situadas en el polígono industrial de As Somozas “llevan años sin inversiones” y para poder realizar nuevos modelos de pala estiman que “resulta evidente que precisa de las mismas, ya que las que ahora estamos fabricando ya tiene años de vida y se están quedando obsoletos”.

Por último, también reclaman la puesta en marcha de manera “inmediata” de una mesa de trabajo en la que piden que se sienten “representantes de las Administraciones públicas, de Siemens Gamesa y del comité de empresa” para poder abordar el futuro de la planta situada en la comarca de Ferrolterra y que cuenta con cerca de trescientos trabajadores.

APOYO DEL PLENO

Dichas reclamaciones han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos municipales que forman el pleno del Ayuntamiento de As Somozas, en una sesión que se ha desarrollado en el mediodía de este miércoles, 17 de junio, tanto por el gobierno, que ostenta con mayoría el Partido Popular, como por Alternativa por Somozas y PSOE.

Precisamente desde Alternativa por Somozas, a través de un comunicado, recordaban que ya en el mes de noviembre alertaban sobre el peligro que podía suponer para esta planta la compra de las instalaciones de Portugal y e instaba al alcalde a reunirse con la dirección, “sin respuesta de ninguna clase”.

Aseguran también que “siempre se nos dijo que la planta de As Somozas era la más rentable, por calidad, cantidad y capacidad humana”, recordando al mismo tiempo que “el esfuerzo tanto del Ayuntamiento como de la gente de As Somozas, en los comienzos de esta planta, fue enorme, en beneficio de la inversión, en donde sin ellos quizás Siemens Gamesa nunca había estado en nuestro polígono” por lo que estiman que esta multinacional “tiene una deuda con nuestro pueblo y por eso es necesario poner en marcha medidas e iniciativas políticas que la obliguen a invertir y no dejar de lado a planta que más y mejores resultados dio desde su inicio”.