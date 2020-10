El comité de Endesa alerta del incierto futuro de los trabajadores de As Pontes y del puerto de Ferrol

El comité de empresa de Endesa en As Pontes alertó del incierto "futuro de los empleados de la central" y del plantel que trabaja en el muelle carbonero de Ferrol ante el cierre de la térmica pontesa, previsto para junio de 2021.

En un comunicado, los representantes de los trabajadores señalan que el consejero delegado del grupo, José Bogas, abogó por minimizar "traslados" y seguir "manteniendo As Pontes como zona puntera en industria". "Estas afirmaciones no dejan ser propaganda y declaración de intenciones", considera el comité.

Según el órgano sindical, "la dirección está acelerando un proceso de recolocaciones en el que la inmensa mayoría de las plazas vacantes, alrededor del 90 % o más, están fuera de la comunidad autónoma".

"La empresa vende un esfuerzo de mantenimiento del empleo en el entorno de la central que no es real", señala el comité de Endesa en As Pontes, y añade que el "plan eólico que tiene previsto no es viable hasta 2024 por los problemas lógicos de los tiempos de adjudicación e instalación".

Los sindicatos indican que si el cierre de la térmica se materializa en junio de 2021 "no hay ningún tipo de alternativa al empleo en la zona, ni para personal propio ni para las auxiliares".

Ante esta situación, señalan que existe "una situación de incertidumbre total donde la dirección de la central aprovecha la realización de las pruebas de biocombustibles para no aclarar nada", y criticaron que mientras tanto el "proceso de recolocaciones sigue en marcha".