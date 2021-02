El comité clínico se reúne este martes para estudiar la situación clínica y hospitalaria

El comité clínico volverá a reunirse este martes, 2 de febrero, por la tarde para analizar la situación clínica y hospitalaria en Ferrolterra, Eume y Ortegal, en el Área Sanitaria de Ferrol y en el resto de Galicia.

Así lo ha confirmado este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de los medios en un acto en A Coruña, donde ha incidido en que las decisiones adoptadas por el comité el pasado 26 de enero durante tres semanas "son de amplio espectro que afecta a toda la comunidad autónoma".

"Y, por tanto, entiendo que el comité, en primer lugar, va a evaluar la situación clínica y hospitalaria de la pandemia. En segundo lugar, el plan de cribado masivo que está realizando el Sergas y cuál es la planificación, siguientes cribados", ha explicado.

En tercero, el titular de la Xunta ha apuntado que se analizará en la reunión de este martes por la tarde "la previsión de ocupación" de las UCI y plantas hospitalización "de esta semana y de la próxima".

MEDIDAS

En relación con las restricciones acordadas la semana pasada, Feijóo ha asegurado que Galicia ha "utilizado todas aquellas que el estado de alarma autoriza" con el toque de queda "en la franja más estricta" --entre las 22,00 y las 6,00 horas--. El mandatario autonómico ha demandado en varias ocasiones al Gobierno un cambio para poder adelantarlo a las 20,00 horas.

"No tenemos ya más competencias para seguir adoptando medidas", ha puntualizado el presidente de la Xunta, que ha matizado que, con la normativa vigente, no se puede "confinar en algún municipio a la población". "Vamos trabajando con las competencias delegadas. No podemos pensar en otras", ha concluido.