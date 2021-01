El comité clínico propone subir a las máximas restricciones a otros nueve ayuntamientos de nuestras comarcas

El Comité clínico que hace seguimiento de la evolución de la COVID-19 en Galicia viene de acordar, en su reunión de este lunes, 18 de enero, elevar al nivel máximo las restricciones a los ayuntamientos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche, Mugardos, Neda, San Sadurniño y Valdoviño, luego de la revisión de la evolución epidemiológica, y que supone cierres perimetrales individuales.

Estos municipios se unen así a Ferrol, Narón, Fene, Cabanas, Pontedeume y Ortigueira que ya tenían establecidas las máximas restricciones, con el cierre también perimetral individual.

El resto de ayuntamientos de la comarca, Ares, As Somozas, A Capela y As Pontes, pasan a estar con las restricciones medio-alta, pero sin cierre perimetral, aunque Ares queda aislado y en el caso de As Pontes es limitrofe por una parte con A Capela y por otra con As Somozas, de modo que los vecinos de estos tres ayuntamientos se pueden mover entre ambos.

Por el momento no se ha comunicado cuando entrarán en vigor estas nuevas restricciones, pero de cumplirse el guion de las últimas semanas previsiblemente sería el jueves, fecha que todavía está sin confirmar.

RESTRICCIONES HOSTELERÍA

Una vez sean publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la hostelería de Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche, Mugardos, Neda, San Sadurniño y Valdoviño solo podrá abrir en terrazas al 50% y con cuatro el número máximo para las reuniones, con cierre a las seis de la tarde. Además, el aforo en comercios se sitúa en el 30% en estos municipios, en donde la vigilancia en centros comerciales se reforzará y están prohibidos los usos comunes.

En el resto de ayuntamientos, Ares, As Somozas y As Pontes, con nivel medio alto, la hostelería cierra también a las seis, pueden trabajar al 30% en interior y al 50% en el exterior y cuatro es también el tope de personas que pueden juntarse,