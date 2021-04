El comité clínico adelanta a este jueves el cambio de nivel de Ortigueira

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comensaña, adelantó en el mediodía de este miércoles, que las decisión tomada por el comité clínico que asesora a la Xunta ante la evolución de la pandemia, de situar al municipio de Ortigueira al nivel de restricciones media-baja, en el mismo que ya están actualmente el resto de municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, entrará en vigor este jueves, 8 de marzo, y no el viernes, tal y como estaba previsto.





De esta manera, en todos los ayuntamientos del Área Sanitaria de Ferrol, desde este jueves, la hostelería podrá atender a sus clientes en el interior de los locales con un 50% de la capacidad, siempre en mesas y nunca en barra, mientras que las terrazas podrán ser ocupadas en hasta un 75% de su capacidad.





PERMITIDAS EN DOMICILIO REUNIONES DE NO CONVIVIENTES





Por otra parte, las reuniones de personas no covivientes en domicilios volverán a estar permitidas a partir del sábado, 10 de abril, regresando al esquema previo a la Semana Santa, en donde podrán celebrarse reuniones de no convivientes en domicilios hasta un máximo de cuatro personas. En exteriores, el máximo seguirá siendo de seis personas por encuentro de no convivientes.