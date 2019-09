La comarca se moviliza para demandar las continuidad de la central térmica de As Pontes

La comarca inicia nuevas movilizaciones para demandar la viabilidad de la central térmica de Endesa en As Pontes.

Este lunes, 9 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, se celebrará una asamblea en la plaza do Carmen, en la que se procederá a la lectura de un manifiesto en defensa de una transición energética "gradual y menos perjudicial para los sectores afectados".

Esta asamblea terminará con un encierro en los ayuntamientos de As Pontes, Ferrol y Vilalba, promovido por la Asociación do Colectivo de Transportistas do Carbón das Pontes.

Este martes, día 10, está previsto que una delegación de los 21 alcaldes de las provincias de A Coruña y Lugo que firmaron un manifiesto en julio, junto a representantes de las asociaciones empresariales pontesas, de la asociación de transportistas, del comité de empresa y sindicatos, se desplacen hasta Madrid para entregar este documento en el Ministerio de Transición Ecológica.

El grupo también acordó realizar una concentración ciudadana el 13 de septiembre a las 12.00 horas en Santiago, ante la sede de la Xunta, movilización que se trasladará el 16 hasta A Coruña, a la misma hora, ante la Subdelegación del Gobierno.

Mientras, el 19 de septiembre habrá una manifestación por las calles de As Pontes que irá acompañada de un paro de una hora del sector comercial, hostelero y empresarial de la localidad y una jornada de 24 horas de huelga en las auxiliares, promovida por UGT, CC.OO y CIG.