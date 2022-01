La CIG denuncia "caos" en el servicio de transporte escolar prestado por Monbús

El sindicato CIG denuncia la situación de caos que se está viviendo en el transporte escolar de toda Galicia desde la puesta en marcha de los nuevos contratos, monopolizados en su inmensa mayoría por el Grupo Monbus. Esta desorganización tiene especial impacto en la zona de Ferrolterra, donde en la primera jornada de regreso a las aulas, parte de los menores de Mugardos, Ares, Monfero o Cabanas que utilizan este servicio llegaron tarde a la escuela o tuvieron que esperar media hora a las puertas de los colegios para poder retornar sus casas.

Esto ocurre, explica el responsable de Transportes de la FGAMT-CIG, Xesús Pastoriza, porque la empresa, en su afán de sacar más beneficio, pretende hacer dos servicios que coinciden en los horarios con un único autobús. "Hay tal desorganización que ayer hubo padres y madres que al ver que el autobús no llegaba a la parada, pensaron que no había servicio y decidieron llevar sus hijos e hijas al colegio en los coches particulares. Una situación que se repite en esta jornada", apunta.

La CIG ya había advertido la pasada semana de que Monbús no estaba cumpliendo los pliegos de los contratos, ya que a pesar de tener fecha de inicio el 22 de diciembre, la empresa no entregó el escrito de subrogación al personal, que ha reconocido este derecho. De hecho, la empresa no llamó a los conductores y conductoras para que se habían incorporado a su puesto hasta este fin de semana, incluso esperando en algunos casos hasta las 10 de la noche del domingo para comunicar la entrada en el servicio.

Además, en el caso del personal acompañante (un colectivo precarizado e integrado en su mayoría por mujeres con contratos temporales y a tiempo parcial), Monbús las dio de alta de manera unilateral en la Seguridad Social con una jornada inferior a la que tenían.

Pastoriza señala que la CIG ya se dirigió a la Consellaría de Educación para comunicarle estos incumplimientos y demandarle soluciones tanto para que se respeten los derechos laborales del personal conductor y acompañante como para una adecuada organización del servicio público.

En este sentido, Pastoriza responsabiliza la Consellaría de este caos por la negligente gestión que hizo en la adjudicación de los nuevos contratos y le reclama que haga cumplir la ley para evitar que los trabajadores sean una vez más los perjudicadoss "por la avaricia del Grupo Monbús".