La CIG demanda la intervención de la Xunta para defender el trabajo en Noa Madera Creativa

La Federación de Construcción y Madera de la CIG quiere denunciar públicamente el Grupo Malasa, propietario de Noa Madera Creativa, por haber despedido a más de 100 personas y desmantelar secciones enteras de sus instalaciones en Fene, mientras, como están publicitando por todo o alto, invierten más de 200 millones de pesos (más de 8 millones de euros) en unas nuevas instalaciones en Querétaro, México, con la creación de más de 400 nuevos puestos de trabajo.

Desde el sindicato aseguran que no tienen nada en contra de que el grupo se expanda pero les resulta inconcebible que tengan la osadía de alardear de ser un grupo puntero a nivel mundial, en constante expansión y crecimiento, mientras se está a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la demanda que se han presentado contra los despidos en Noa. "Con este alarde público de poderío económico queda bien demostrado que estos despidos fueron injustificados y que el argumento de la supuesta mala situación económica de la empresa es totalmente falso", algo que desde la CIG, aseguran han tenido desde el primero momento.

Desde que el Grupo Malasa se hizo con la propiedad de Noa Madera Creativa cree la CIG que "maniobraron todo cuanto pudieron para despedir sus trabajadores y trabajadoras". Personal que a pesar de llevar muchos años en la empresa y estar altamente cualificado, tenía unas condiciones laborales dignas, algo que los propietarios de Malasa no estaban dispuestos a tolerar por cuanto supondría un agravio comparativo con el resto de la gente que trabaja para ellos, con unas condiciones muy precarias, con jornadas laborales ilegales, acumulando horas extras que no pagan y por las que no cotizan y con unos salarios muy por debajo del convenio.

Hace pocos meses el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en pleno proceso del ERE, puso al grupo Malasa como "ejemplo de compromiso”. Los trabajadores y trabajadoras de Noa estaban ya de aquella luchando para defender sus puestos de trabajo. Ahora comprueban que mientras Malasa contrata en México, donde las condiciones laborales pueden ser aún peores que las que ya imponen en el Grupo Malasa, la Xunta, que dispone de las competencias en materia de industria, debe de tomar cartas en el asunto para reconducir la actitud de este Grupo y haga el que le corresponde para defender la restitución de los puestos de trabajo en Fene.