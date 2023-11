La CIG convoca una huelga general en As Pontes ante “la grave situación laboral, económica y social”

El sindicato CIG ha registrado este viernes una convocatoria de huelga general en la localidad de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), para denunciar “la grave situación laboral, económica y social” que está sufriendo este municipio de la comarca del Eume, según ha asegurado el responsable de este sindicato en este municipio, Alberte Amado.

La convocatoria será el próximo 23 de noviembre, “una jornada de huelga de 4 horas, de 11,00 a 15,00 horas, en la que habrá una manifestación que será el momento más importante de la propia huelga, a desarrollar desde las 12,00 horas” y a la que están llamados “todos los sectores de la localidad, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito industrial”, y que viene derivada “después de un largo análisis y de una situación que ya venimos padeciendo desde hace tiempo y a falta de concreción, sobre todo en el tema que tiene que ver con la transición justa”.

A las puertas del edificio administrativo de la Xunta en la plaza de España de Ferrol, en donde han registrado esta petición, además de Amado, también ha estado el secretario xeral de CIG, Paulo Carril, y el secretario de este mismo sindicato en Ferrol, Manel Grandal.

SIN COMPROMISOS

Alberte Amado ha detallado que esta convocatoria de paro llega por “la falta de compromisos concretos, así como también lo que viene sucediendo en los últimos tiempos con un ERE que puede tener una empresa emblemática de la localidad”, en alusión a Einsa Print, “que fue el símbolo de la reindustrialización después del cierre de la propia mina, y que a día de hoy tiene sobre la mesa el despido de 155 trabajadores en la propia localidad”.

El portavoz de la CIG ha detallado que “este debate ya llevamos tiempo con él, se trasladó a las otras centrales sindicales, sin que a día de hoy esta convocatoria confluyera”, incidiendo en que “nuestra intención en este formato es también que se puedan sumar y que podamos ir a ese día todas las centrales sindicales en conjunto, y sobre todo, teniendo en cuenta que todas las reivindicaciones que ponemos aquí, ya están en cada uno de los conflictos o en cada una de las situaciones consensuadas tanto en el ámbito sindical como en ámbito social en la propia localidad”.

Por otra parte, Amado también ha reclamado “en el mantenimiento de los 1.400 megavatios de la central térmica en el momento de cierre, que no puede desaparecer, que eso tiene que ser a través de una subasta, para ser un motor industrial de futuro con obligaciones reales, no solo con decisiones empresariales para los proyectos que se puedan instalar, sino con esa obligación a través de ese concurso”.

Por último, ha alertado que “los nuevos proyectos industriales que tenían las garantías de suministro eléctrico, están en duda a día de hoy” y que pueden hacer que “muchos de los proyectos no se puedan instalar definitivamente si no hay por parte de las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales de dotar de ese suelo industrial en As Pontes, “para poder captar más proyectos y que se vayan asentando a la mayor velocidad posible”, ha sentenciado.