La CIG convoca para este martes una nueva movilización en As Pontes

El sindicato CIG ha instado a los vecinos de As Pontes a "seguir movilizándose" para "exigir garantías de reindustrialización y empleo", alegando que, "transcurridos meses de la huelga" convocada por la CIG, "siguen sin atenderse las reivindicaciones" en este ámbito. En concreto, está convocada una concentración para este martes, 23 de enero, a las 20,00 horas, en la plaza do Carme.

En concreto, el sindicato ha criticado que la Xunta no haya convocado todavía la Mesa de Impulso Económico de as Pontes, "en la que se tienen que ir concretando los proyectos futuros". "No existen tampoco garantías de continuidad en el empleo para el personal de la industria auxiliar y, de hecho, hay personal que ni si siquiera fue incorporado a los trabajos de pre-desmantelamiento de la central térmica, a pesar de lo manifestado por Endesa", afirman.

Para la CIG, la demanda de mantener la vinculación laboral de los trabajadores de las auxiliares es "un objetivo irrenunciable", por lo que tanto Endesa como las administraciones "tienen el deber de asegurar esta reivindicación hasta que se consiga su inserción en los proyectos industriales futuros".

SIN FUTURO

En estos dos meses, añade la CIG, "tampoco se avanzó nada en la elaboración de un plan de choque que a corto plazo dé una alternativa laboral y económica a todos los colectivos laborales afectados, como ya se hizo con anterioridad al cierre de la mina". Este plan "es una prioridad y debe contar con financiación de la administración autonómica y estatal y con participación sindical en su gestión", recogen.

De igual manera, denuncian "no se dieron pasos para la creación de suelo industrial en el municipio para posibilitar el asentamiento de nuevos proyectos". "Es Endesa la que está haciendo negocio vendiendo suelo industrial, mientras desde el propio Gobierno local se niega la posibilidad de debatir sobre el futuro de las instalaciones que ahora ocupa la eléctrica", apostillan.