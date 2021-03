CIG, CCOO y UGT citan para la próxima semana al Gobierno central y Xunta para abordar la situación comarcal

Los secretarios comarcales de los sindicatos CIG, CCOO y UGT en Ferrol, ha decidido emplazar a los responsables de los gobiernos de la Xunta y central a mantener encuentros con estas organizaciones la próxima semana, al estimar que “no hay tiempo que perder” y que están capacitados para demandar estos encuentros “tras el rotundo éxito logrado tanto en la huelga como en la manifestación del pasado 10 de marzo”, incidiendo que “este ha sido el mandato de la ciudadanía y así lo vamos a hacer”.

En una comparecencia desarrollada en el mediodía de este martes, 16 de marzo, en el local de la CIG, el secretario comarcal de este sindicato, Manel Grandal, ha detallado que “la ciudadanía no solo entendió el mensaje trasmitido por los sindicatos, sino que es algo que tenía más que asimilado”, en donde ha detallado que “la respuesta ha sido espectacular”, y por ello ha reclamado “que corresponde al Gobierno central y de la Xunta el tomar medidas”.

REUNIONES

El representante de la CIG ha aseverado que “hemos decidido poner fechas y así hemos emplazado al Gobierno gallego a mantener un encuentro el 22 de marzo, para el día 24 con el Ministerio de Hacienda, como responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como único accionista de Navantia, y para el 26 de marzo con el Ministerio de Transición Ecológica”.

Grandal ha detallado que estas fechas las ha emplazado “como señal de que no vamos a seguir esperando y que de no darnos las reuniones de manera inmediata tomaremos las medidas oportunas, porque tenemos el respaldo de la clase trabajadora y de la ciudadanía, en donde reclamos respuestas concretas y no estamos dispuestos que nos mareen, tanto desde la Xunta como desde el Gobierno central”.

“PROYECTO MUY DESTACADO”

Santiago Díaz, secretario comarcal de CCOO, ha demando de la Xunta el que haga pública cuales son sus apuestas para esta comarca, en donde ha reseñado la existencia “de un proyecto más destacado sobre los otros, muy importante, con mucha inversión y con muchos puestos de trabajo y que esperamos que sea canalizado” hacía As Pontes de García Rodríguez por ser este lugar un punto “flaco” a consecuencia del “retroceso que está teniendo Endesa hacía trabajadores de auxiliares o transportistas”, además de que “ponga sobre el mapa los proyectos que tiene y que diga a dónde van a ir”, en alusión al Gobierno de Núñez Feijóo.

Díaz ha adelantado que también abordar con el Ministerio de Transición Ecológica la situación de la central térmica de As Pontes, mientras que “reclamaremos a la SEPI que pueda afrontar ya la modernización del astillero de Navantia Ferrol, para lograr una mayor competitividad en el mercado mundial”.

COMPROMISO

Por último, el secretario comarcal de UGT, José Antonio Díaz, ha detallado que “el marcar fechas viene obligado por el compromiso que hemos adquirido tanto con las administraciones como con la clase obrera, para no alargar plazos en mantener encuentros, porque así lo necesitan las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal”, y así ha reclamado que “la Xunta diga cuales son los proyectos que tienen para este territorio y la deuda que tiene el Gobierno central con esta zona tiene que comenzar también a ser pagada, es el momento”.